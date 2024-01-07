https://ria.ru/20240107/netanyakhu-1920049405.html

Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически

Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически - РИА Новости, 07.01.2024

Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически

Израиль готов урегулировать конфликт с организацией "Хезболлах" политическими способами, но если они не помогут, то будут применены "другие" опции, заявил в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:00

2024-01-07T14:00

2024-01-07T14:12

израиль

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Израиль готов урегулировать конфликт с организацией "Хезболлах" политическими способами, но если они не помогут, то будут применены "другие" опции, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Я предлагаю "Хезболлах" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами", - заявил премьер, открывая заседание кабинета министров.

https://ria.ru/20240105/udar-1919873530.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху