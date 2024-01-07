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Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически - РИА Новости, 07.01.2024
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14:00 07.01.2024 (обновлено: 14:12 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/netanyakhu-1920049405.html
Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически
Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически - РИА Новости, 07.01.2024
Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически
Израиль готов урегулировать конфликт с организацией "Хезболлах" политическими способами, но если они не помогут, то будут применены "другие" опции, заявил в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:00
2024-01-07T14:12
израиль
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
биньямин нетаньяху
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Израиль готов урегулировать конфликт с организацией "Хезболлах" политическими способами, но если они не помогут, то будут применены "другие" опции, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху."Я предлагаю "Хезболлах" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами", - заявил премьер, открывая заседание кабинета министров.
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израиль, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, биньямин нетаньяху
Израиль, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире, Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт в с "Хезболлой" политически

Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическим путем

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 7 янв - РИА Новости. Израиль готов урегулировать конфликт с организацией "Хезболлах" политическими способами, но если они не помогут, то будут применены "другие" опции, заявил в воскресенье премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Я предлагаю "Хезболлах" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоил за последние месяцы - ни один террорист не застрахован. Мы полны решимости защитить наших граждан и благополучно вернуть жителей севера в свои дома. Это национальная цель, которую все разделяют, и мы действуем ответственно для ее достижения. Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими способами", - заявил премьер, открывая заседание кабинета министров.
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ИзраильХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ миреБиньямин Нетаньяху
 
 
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