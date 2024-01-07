https://ria.ru/20240107/moldaviya-1920039399.html

ЕС не даст Молдавии поблажек для вступления в союз, заявил посол

ЕС не даст Молдавии поблажек для вступления в союз, заявил посол - РИА Новости, 07.01.2024

ЕС не даст Молдавии поблажек для вступления в союз, заявил посол

Брюссель не будет давать поблажек Молдавии для ускоренного вступления республики в ЕС, заявил глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире канала РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T12:16

2024-01-07T12:16

2024-01-07T12:16

в мире

молдавия

украина

брюссель

евросоюз

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КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Брюссель не будет давать поблажек Молдавии для ускоренного вступления республики в ЕС, заявил глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире канала TV8. "Ускоренная интеграция Молдавии и Украины в ЕС возможна, но если, говоря об ускоренной интеграции в ЕС, подразумевается, что отбрасываются некоторые "менее важные" критерии, такого ускоренного варианта быть не может. Поскольку идет подготовка страны ко всем обязательствам и правам стран членов ЕС. Поблажек не будет", - заявил Мажейкс. По его словам, продвижение Молдавии и Украины на пути к ЕС за последне два года уже можно назвать ускоренным. Дипломат отметил, что получение статуса кандидата и начало переговоров о вхождение в ЕС произошло за рекордно короткие сроки. Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.

https://ria.ru/20231225/moldavia-1918052831.html

https://ria.ru/20231111/moldaviya-1908844426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, молдавия, украина, брюссель, евросоюз