ЕС не даст Молдавии поблажек для вступления в союз, заявил посол
Посол: ЕС не будет предоставлять поблажки Молдавии для ускоренной интеграции
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 7 янв - РИА Новости. Брюссель не будет давать поблажек Молдавии для ускоренного вступления республики в ЕС, заявил глава европейской делегации в Кишиневе Янис Мажейкс в эфире канала TV8.
"Ускоренная интеграция Молдавии и Украины в ЕС возможна, но если, говоря об ускоренной интеграции в ЕС, подразумевается, что отбрасываются некоторые "менее важные" критерии, такого ускоренного варианта быть не может. Поскольку идет подготовка страны ко всем обязательствам и правам стран членов ЕС. Поблажек не будет", - заявил Мажейкс.
По его словам, продвижение Молдавии и Украины на пути к ЕС за последне два года уже можно назвать ускоренным. Дипломат отметил, что получение статуса кандидата и начало переговоров о вхождение в ЕС произошло за рекордно короткие сроки.
Саммит ЕС 14 декабря принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе с Украиной и Молдавией. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления страны в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель. Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, а с 2005 года "ведет" с ЕС переговоры о членстве, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012 года. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, процесс занял 10 лет.