https://ria.ru/20240107/livni-1920058184.html
Жителей Сочи предупредили о ливнях и ветре
Жителей Сочи предупредили о ливнях и ветре - РИА Новости, 07.01.2024
Жителей Сочи предупредили о ливнях и ветре
Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер на территории Сочи в понедельник, в горах курорта ожидается снегопад, сообщили в пресс-службе администрации города. РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T15:29
2024-01-07T15:29
2024-01-07T15:29
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СОЧИ, 7 янв – РИА Новости. Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер на территории Сочи в понедельник, в горах курорта ожидается снегопад, сообщили в пресс-службе администрации города. Накануне в городе также прошли ливни, в субботу и воскресенье погода наладилась, а температура воздуха поднялась с 10 до 16 градусов. "По прогнозам синоптиков, утром и днем 8 января на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, в средних и высоких горах сильный мокрый снег. Усиление юго-восточного ветра - местами порывы 15-17 м/с", - говорится в сообщении. Городские службы перевели на усиленный режим работы. "Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - отмечено в сообщении горадминистрации. Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в Сочи осадков и ветра нет, воздух прогрелся до 15 градусов тепла, крупные реки города у руслах. В штатном режиме работают службы аэропорта Сочи, морской торговый порт курорта, парки отдыха.
https://ria.ru/20240107/metel-1920055521.html
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сочи, россия
Жителей Сочи предупредили о ливнях и ветре
В Сочи в понедельник синоптики прогнозируют ливни и ветер
СОЧИ, 7 янв – РИА Новости.
Синоптики прогнозируют сильные дожди и ветер на территории Сочи в понедельник, в горах курорта ожидается снегопад, сообщили в пресс-службе
администрации города.
Накануне в городе также прошли ливни, в субботу и воскресенье погода наладилась, а температура воздуха поднялась с 10 до 16 градусов.
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"По прогнозам синоптиков, утром и днем 8 января на территории Сочи ожидается местами сильный дождь, в средних и высоких горах сильный мокрый снег. Усиление юго-восточного ветра - местами порывы 15-17 м/с", - говорится в сообщении.
Городские службы перевели на усиленный режим работы. "Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами или другими конструкциями, а также предпринять все необходимые меры предосторожности", - отмечено в сообщении горадминистрации.
Как передает корреспондент РИА Новости, в настоящее время в Сочи осадков и ветра нет, воздух прогрелся до 15 градусов тепла, крупные реки города у руслах. В штатном режиме работают службы аэропорта Сочи, морской торговый порт курорта, парки отдыха.
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