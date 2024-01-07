Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС
Во Франции раскритиковали действия Израиля для убийства замглавы политбюро ХАМАС
© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, в результате которой погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.
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"Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны,... чтобы проводить удары", – сказала она в эфире BFMTV.
Она указала на несоответствие подобных действий международному праву, отметив, что Ливан является суверенным государством.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.