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Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС - РИА Новости, 07.01.2024
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23:04 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/khamas-1920094327.html
Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС
Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС - РИА Новости, 07.01.2024
Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС
Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T23:04
2024-01-07T23:04
в мире
израиль
бейрут
ливан
исмаил хания
хамас
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, в результате которой погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. "Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны,... чтобы проводить удары", – сказала она в эфире BFMTV. Она указала на несоответствие подобных действий международному праву, отметив, что Ливан является суверенным государством. "Послушайте, если, например, бельгийский военный преступник, или кто-то из Бельгии, кто якобы совершил теракт, прятался в Париже, я бы не сильно обрадовалась, если бы Бельгия направила дроны, чтобы убить этого человека прямо в Париже", – добавила она. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.
https://ria.ru/20240107/konflikt-1915630213.html
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в мире, израиль, бейрут, ливан, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Бейрут, Ливан, Исмаил Хания, ХАМАС, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС

Во Франции раскритиковали действия Израиля для убийства замглавы политбюро ХАМАС

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные во время наземной операции в Газе
Израильские военные во время наземной операции в Газе - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные во время наземной операции в Газе. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, в результате которой погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.
«
"Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны,... чтобы проводить удары", – сказала она в эфире BFMTV.
Она указала на несоответствие подобных действий международному праву, отметив, что Ливан является суверенным государством.
«
"Послушайте, если, например, бельгийский военный преступник, или кто-то из Бельгии, кто якобы совершил теракт, прятался в Париже, я бы не сильно обрадовалась, если бы Бельгия направила дроны, чтобы убить этого человека прямо в Париже", – добавила она.
Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".
Мужчина сидит на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.
 
В миреИзраильБейрутЛиванИсмаил ХанияХАМАСХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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