https://ria.ru/20240107/khamas-1920094327.html

Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС

Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС - РИА Новости, 07.01.2024

Французский политик раскритиковала действия Израиля по борьбе с ХАМАС

Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T23:04

2024-01-07T23:04

2024-01-07T23:04

в мире

израиль

бейрут

ливан

исмаил хания

хамас

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 7 янв - РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано выступила с критикой действий Израиля из-за атаки на южный пригород Бейрута, произошедшей 2 января, в результате которой погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. "Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны,... чтобы проводить удары", – сказала она в эфире BFMTV. Она указала на несоответствие подобных действий международному праву, отметив, что Ливан является суверенным государством. "Послушайте, если, например, бельгийский военный преступник, или кто-то из Бельгии, кто якобы совершил теракт, прятался в Париже, я бы не сильно обрадовалась, если бы Бельгия направила дроны, чтобы убить этого человека прямо в Париже", – добавила она. Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад Аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама". Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий в секторе Газа. Израильская армия и бойцы движения "Хезболлах" ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. С израильской стороны около 80 тысяч поселенцев были вынуждены эвакуироваться из приграничных районов.

https://ria.ru/20240107/konflikt-1915630213.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, бейрут, ливан, исмаил хания, хамас, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году