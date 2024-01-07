https://ria.ru/20240107/izrail-1920067841.html

Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ

Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2024

Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ

Израиль предложил Каиру установить вдоль коридора между Египтом и сектором Газа датчики и предоставить право посылать наблюдательные дроны в случае их... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T17:10

2024-01-07T17:10

2024-01-07T17:10

технологии

в мире

израиль

египет

хамас

каир (город)

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Израиль предложил Каиру установить вдоль коридора между Египтом и сектором Газа датчики и предоставить право посылать наблюдательные дроны в случае их срабатывания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников. "Израиль предложил установить датчики вдоль Филадельфийского коридора - участка подконтрольной Египту земли на границе с Газой... Израиль... также предложил непосредственно предоставлять уведомления в случае срабатывания датчиков и право посылать разведывательные дроны в этот район", - говорится в сообщении издания. Как считает Израиль, палестинское движение ХАМАС использовало коридор для ввоза через туннели оружия и людей. Таким образом, Израиль хочет, чтобы его заранее уведомили о возможных попытках восстановить туннели. По информации чиновников, Каир заявил, что рассмотрит возможность установления датчиков, но подчеркнул, что отправление уведомлений или одобрение отправки дронов будет нарушением суверенитета Египта. Переговоры по этим вопросам продолжаются, отметили должностные лица.

https://ria.ru/20240107/pogibshie-1920054220.html

израиль

египет

каир (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, в мире, израиль, египет, хамас, каир (город)