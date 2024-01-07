Рейтинг@Mail.ru
Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/izrail-1920067841.html
Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ
Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ - РИА Новости, 07.01.2024
Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ
Израиль предложил Каиру установить вдоль коридора между Египтом и сектором Газа датчики и предоставить право посылать наблюдательные дроны в случае их... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T17:10
2024-01-07T17:10
технологии
в мире
израиль
египет
хамас
каир (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913655323_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_60ab1d98f9c0f1e1831d99af97ea3f09.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Израиль предложил Каиру установить вдоль коридора между Египтом и сектором Газа датчики и предоставить право посылать наблюдательные дроны в случае их срабатывания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников. "Израиль предложил установить датчики вдоль Филадельфийского коридора - участка подконтрольной Египту земли на границе с Газой... Израиль... также предложил непосредственно предоставлять уведомления в случае срабатывания датчиков и право посылать разведывательные дроны в этот район", - говорится в сообщении издания. Как считает Израиль, палестинское движение ХАМАС использовало коридор для ввоза через туннели оружия и людей. Таким образом, Израиль хочет, чтобы его заранее уведомили о возможных попытках восстановить туннели. По информации чиновников, Каир заявил, что рассмотрит возможность установления датчиков, но подчеркнул, что отправление уведомлений или одобрение отправки дронов будет нарушением суверенитета Египта. Переговоры по этим вопросам продолжаются, отметили должностные лица.
https://ria.ru/20240107/pogibshie-1920054220.html
израиль
египет
каир (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/04/1913655323_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ac498095e0a43afcc2d47c323df8c5db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, в мире, израиль, египет, хамас, каир (город)
Технологии, В мире, Израиль, Египет, ХАМАС, Каир (город)
Израиль хочет взять под контроль коридор между Египтом и Газой, пишут СМИ

WSJ: Израиль добивается права посылать дроны к коридору между Египтом и Газой

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы покидают сектор Газа
Палестинцы покидают сектор Газа - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы покидают сектор Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Израиль предложил Каиру установить вдоль коридора между Египтом и сектором Газа датчики и предоставить право посылать наблюдательные дроны в случае их срабатывания, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных египетских чиновников.
«
"Израиль предложил установить датчики вдоль Филадельфийского коридора - участка подконтрольной Египту земли на границе с Газой... Израиль... также предложил непосредственно предоставлять уведомления в случае срабатывания датчиков и право посылать разведывательные дроны в этот район", - говорится в сообщении издания.
Как считает Израиль, палестинское движение ХАМАС использовало коридор для ввоза через туннели оружия и людей. Таким образом, Израиль хочет, чтобы его заранее уведомили о возможных попытках восстановить туннели.
По информации чиновников, Каир заявил, что рассмотрит возможность установления датчиков, но подчеркнул, что отправление уведомлений или одобрение отправки дронов будет нарушением суверенитета Египта.
Переговоры по этим вопросам продолжаются, отметили должностные лица.
Транспортировка раненых в результате израильского удара - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Минздрав Газы обновил списки раненых и погибших при израильских ударах
Вчера, 14:58
 
ТехнологииВ миреИзраильЕгипетХАМАСКаир (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала