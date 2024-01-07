https://ria.ru/20240107/gospitalizatsiya-1920080449.html

Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона

Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024

Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона

Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал "неприемлемой" тайную госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, поскольку американцы имеют право знать о его РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:35

2024-01-07T19:35

2024-01-07T19:35

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джейк салливан

министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал "неприемлемой" тайную госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, поскольку американцы имеют право знать о его состоянии здоровья. Глава Пентагона, как выяснилось в пятницу, попал в больницу еще в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. "Решение министра обороны совершенно неприемлемо. Я считаю, что американский народ имеет право знать о его состоянии здоровья", - сказал Пенс в эфире CNN. Пенс также упрекнул Остина в халатности, отметив, что президент "не знал об этом", а союзники США находятся в состоянии войны в Восточной Европе и Израиле. Бывший вице-президент добавил, что шеф Пентагона и американская администрация должны предоставить факты о его госпитализации.

https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html

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в мире, сша, израиль, восточная европа, майк пенс, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша, nbc, politico