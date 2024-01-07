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Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024
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19:35 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/gospitalizatsiya-1920080449.html
Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона
Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона - РИА Новости, 07.01.2024
Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона
Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал "неприемлемой" тайную госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, поскольку американцы имеют право знать о его РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:35
2024-01-07T19:35
в мире
сша
израиль
восточная европа
майк пенс
ллойд остин
джейк салливан
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал "неприемлемой" тайную госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, поскольку американцы имеют право знать о его состоянии здоровья. Глава Пентагона, как выяснилось в пятницу, попал в больницу еще в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем. "Решение министра обороны совершенно неприемлемо. Я считаю, что американский народ имеет право знать о его состоянии здоровья", - сказал Пенс в эфире CNN. Пенс также упрекнул Остина в халатности, отметив, что президент "не знал об этом", а союзники США находятся в состоянии войны в Восточной Европе и Израиле. Бывший вице-президент добавил, что шеф Пентагона и американская администрация должны предоставить факты о его госпитализации.
https://ria.ru/20240107/ostin-1920068494.html
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в мире, сша, израиль, восточная европа, майк пенс, ллойд остин, джейк салливан, министерство обороны сша, nbc, politico
В мире, США, Израиль, Восточная Европа, Майк Пенс, Ллойд Остин, Джейк Салливан, Министерство обороны США, NBC, Politico
Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона

Майк Пенс счел неприемлемой тайную госпитализацию шефа Пентагона Ллойда Остина

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вице-президент США Майк Пенс . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс назвал "неприемлемой" тайную госпитализацию министра обороны США Ллойда Остина, поскольку американцы имеют право знать о его состоянии здоровья.
Глава Пентагона, как выяснилось в пятницу, попал в больницу еще в понедельник, 1 января, с осложнениями после плановой медицинской процедуры. Телеканал NBC в субботу сообщил, что глава Пентагона четыре дня провел в отделении интенсивной терапии и сдавал на это время дела своей заместительнице Кэтлин Хикс. По данным издания Politico, Пентагон также три дня держал в неведении о госпитализации министра Белый дом, включая советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, а конгресс оповестил за 15 минут до публикации общедоступного пресс-релиза. Американский министр обороны ранее вновь заверил, что идет на поправку, а также признал, что мог бы лучше информировать общественность о проблемах со здоровьем.
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"Решение министра обороны совершенно неприемлемо. Я считаю, что американский народ имеет право знать о его состоянии здоровья", - сказал Пенс в эфире CNN.
Пенс также упрекнул Остина в халатности, отметив, что президент "не знал об этом", а союзники США находятся в состоянии войны в Восточной Европе и Израиле.
Бывший вице-президент добавил, что шеф Пентагона и американская администрация должны предоставить факты о его госпитализации.
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