В Голливуде назовут лауреатов "Золотого глобуса"

ВАШИНГТОН, 7 янв - РИА Новости. Вручение "Золотых глобусов" за достижения в кино и сериалах пройдет в Лос-Анджелесе вечером 7 января, первая после реорганизации учредившей премию Ассоциации иностранной прессы Голливуда церемония открывает сезон кинонаград США. В числе номинантов "Барби", "Оппенгеймер", "Бедные-несчастные", "Убийцы цветочной луны" и "Анатомия падения". Старый бренд новая жизньВосемьдесят первая церемония вручения наград пройдет на площадке гостиницы Beverly Hilton и станет первой после произошедшей летом прошлого года ликвидации учредившей премию Ассоциации иностранной прессы голливуда (HFPA). HFPA на протяжении последних лет находилась в центре громких скандалов, связанных с коррупцией, расизмом, сексизмом и другими резонансными проблемами. Решение им было найдено в утвержденном генпрокурором штата Калифорния плане, в соответствии с которым Ассоциация, являвшаяся некоммерческой структурой, была упразднена, а сама премия была зарегистрирована в качестве коммерческого предприятия - со всей необходимой отчетностью и связанными контрактными обязательствами сотрудниками, - ими, судачат СМИ, с окладом в 75 тысяч долларов в год, стали члены созданной в 1943 году Ассоциации. В новом формате компанию временно возглавил эпатажный американский инвестор Тодд Боэли, совладелец британского футбольного клуба Челси, и владелец компании Eldridge Industries, объединяющей обширное портфолио бизнесов в сфере медиа, кинопроизводства и недвижимости. В их числе - доля в собственности отеля, на площадке которого пройдет церемония, а также ряд крупнейших голливудских печатных и онлайн изданий. Как писало в декабре нью-йоркское издание Vulture, также частично через одну из дочерних компаний, связанную с Боэли, вопросы или подозрения в коррупции могут оказаться для нового "Золотого глобуса" вовсе не темой из прошлого. Между тем, единогласно признают наблюдатели, к чему бы не привела реформа, троекратное увеличение числа голосующих членов за последние несколько лет, а их число составляет 300 человек из 75 стран, дает надежду на более репрезентативную оценку достижений индустрии. "Барбигеймер": быть или не быть? Ожидаемо киноленты "Барби" и "Оппенгеймер" возглавили список номинантов на "Золотой глобус" 2024. Байопик Кристофера Нолана "Оппенгеймер" номинирован в восьми категориях и будет бороться за звание лучшего драматического фильма года с картинами "Зона интересов" Джонатана Глейзера, "Прошлые жизни" американского режиссера корейского происхождения Селин Сон, "Анатомия падения" французского режиссера Жюстин Трие, "Маэстро" Брэдли Купера и "Убийцы цветочной луны" Мартина Скорсезе. Картина Греты Гервиг "Барби", получившая девять номинаций, будет бороться за "Золотой глобус" в категории "Комедия/мюзикл", где помимо нее представлены "Air: Большой прыжок" Бена Аффлека, "Американское чтиво" Корда Джефферсона, "Оставленные" Александра Пейна, "Май, декабрь" Тодда Хейнса и отмеченный множеством фестивалей и обладатель звания "Лучший фильм" на Венецианском кинофестивале "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса. В категории "Лучший фильм на иностранном языке" за "Золотой глобус" представлены уже упомянутые "Анатомия падения" ("Франция"), "Прошлые жизни", "Зона интересов" (совместное производство США, Великобритании, Польши, режиссер ​​Джонатан Глейзер), а также "Опавшие листья" (Финляндия, Германия), "Я - капитан" итальянского режиссера Маттео Гарроне, "Снежное братство" (Испания). За звание лучшего анимационного фильма будут бороться мультфильмы японских режиссеров "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки) и "Судзумэ, закрывающая двери" (​Макото Синкай), а также диснеевские "Элементарно" и "Заветное желание", "Человек-паук: Паутина вселенных" и "Братья Супер Марио в кино". В новой номинации "Кинематографические и кассовые достижения" представлены "Барби", "Оппенгеймер", блокбастеры "Стражи Галактики. Часть 3", "Джон Уик 4", "Миссия невыполнима: Смертельная расплата. Часть первая", мультфильмы "Человек-паук: Паутина вселенных", "Братья Супер Марио в кино" и кинематографическая визуализация концертного тура певицы Тейлор Свифт "Тейлор Свифт: The Eras Tour". В отличие от многих известных кинопремий "Золотой глобус" также отмечает заслуги в жанре сериала. Лидером по числу номинаций в этом году ожидаемо стал четвертый и заключительный сезон саги о детях медиамагната Логана Роя "Наследники", получив девять упоминаний. В категории "Драматический сериал" конкуренцию ему составят "1923", "Корона", "Дипломатка", "Одни из нас", "Утреннее шоу". В категории "комедийный сериал" представлены "Начальная школа Эбботт", "Барри", "Медведь", "Быть присяжным", "Убийства в одном здании" и "Тед Лассо". В категории мини-сериал за "Золотой глобус" будут бороться "Весь невидимый нам свет", "Грызня", "Дейзи Джонс и The Six", "Фарго", "Попутчики" и "Уроки химии". Лица в кадре и за нимВ актерских номинациях в этом году традиционно много узнаваемых лиц - Эмма Стоун за "Бедных-несчастных", Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро за "Убийц цветочной луны", Брэдли Купер с "Маэстро", Николас Кейдж ("Герой наших снов"), Натали Портман и Джулианна Мур за "Май, декабрь", Тимоти Шаламе ("Вонка"), Хоакин Феникс, получивший номинацию за "Все страхи Бо", а не "Наполеона". Претендуют на награду за лучшую мужскую драматическую роль и Эндрю Скотт ("Мы всем чужие"), Колман Доминго ("Растин"), Барри Кеоган ("​​Солтберн") и Киллиан Мёрфи ("Оппенгеймер"). За победу в номинации "Главная мужская роль в комедии или мюзикле" также поспорят Мэтт Дэймон ("Air: Большой прыжок"), Пол Джаматти ("Оставленные") и Джеффри Райт ("Американское чтиво"). За звание лучшей драматической актрисы будут бороться Аннетт Бенинг ("Дайана Найэд"), Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны"), Сандра Хюллер ("Анатомия падения"), Грета Ли ("Прошлые жизни"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Кэйли Спэни ("Присцилла"). На премию в номинации за лучшую женскую роль в комедийном жанре также претендуют ​​Марго Робби ("Барби"), Дженнифер Лоуренс ("Без обид"), Фантазия Баррино ("Цвет пурпурный") и Альма Пёвсти ("Опавшие листья"). В категории "Лучший режиссер" в этом году представлены Селин Сон ("Прошлые жизни"), Грета Гервиг ("Барби"), Кристофер Нолан ("Оппенгеймер"), Брэдли Купер ("Маэстро"), греческий режиссер Йоргос Лантимос ("Бедные-несчастные") и Мартин Скорсезе ("Убийцы цветочной луны"). Ведущим церемонии обновленного "Золотого глобуса" станет американский стендап комик Джо Кой, примечательно, что еще одна новая номинация в этом году касается его профессии - "Лучшее исполнение стендапа на телевидении". Впервые с 1982 года трансляция церемонии, которая, как ожидается, будет продолжаться около трех часов, пройдет на телеканале CBS.

