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На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии - РИА Новости, 07.01.2024
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии
Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:09
2024-01-07T21:09
2024-01-07T21:16
происшествия
ярославское шоссе
авто
москва
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На внутренней стороне 93-го километра МКАД, перед развязкой с Ярославским шоссе, столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда", — добавили в тексте.
https://ria.ru/20240106/avariya-1919939802.html
ярославское шоссе
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происшествия, ярославское шоссе, авто, москва
Происшествия, Ярославское шоссе, Авто, Москва
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии
На внутренней стороне 93-го км МКАД затруднено движение из-за аварии