https://ria.ru/20240107/dvizhenie-1920087537.html

На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии

На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии - РИА Новости, 07.01.2024

На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии

Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T21:09

2024-01-07T21:09

2024-01-07T21:16

происшествия

ярославское шоссе

авто

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818718701_0:90:3321:1958_1920x0_80_0_0_92250c5ce0e2a54c9bff468802e4eee7.jpg

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы."На внутренней стороне 93-го километра МКАД, перед развязкой с Ярославским шоссе, столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. "Движение затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда", — добавили в тексте.

https://ria.ru/20240106/avariya-1919939802.html

ярославское шоссе

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ярославское шоссе, авто, москва