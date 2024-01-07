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На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии - РИА Новости, 07.01.2024
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21:09 07.01.2024 (обновлено: 21:16 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/dvizhenie-1920087537.html
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии - РИА Новости, 07.01.2024
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии
Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T21:09
2024-01-07T21:16
происшествия
ярославское шоссе
авто
москва
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.&quot;На внутренней стороне 93-го километра МКАД, перед развязкой с Ярославским шоссе, столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города&quot;, — говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. &quot;Движение затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда&quot;, — добавили в тексте.
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ярославское шоссе
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происшествия, ярославское шоссе, авто, москва
Происшествия, Ярославское шоссе, Авто, Москва
На 93-м километре МКАД затруднено движение из-за аварии

На внутренней стороне 93-го км МКАД затруднено движение из-за аварии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль дорожно-патрульной службы
Автомобиль дорожно-патрульной службы - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль дорожно-патрульной службы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Движение затруднено на внутренней стороне 93-го километра МКАД из-за аварии, перед развязкой с Ярославским шоссе столкнулось несколько автомобилей, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.
«

"На внутренней стороне 93-го километра МКАД, перед развязкой с Ярославским шоссе, столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
«

"Движение затруднено, рекомендуем выбирать пути объезда", — добавили в тексте.

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