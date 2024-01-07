https://ria.ru/20240107/dtp-1920078100.html
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека - РИА Новости, 07.01.2024
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека
Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:08
2024-01-07T19:08
2024-01-07T19:08
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в телеграм-канале веодмства. "Около 19.15 (15.15 мск) мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении Новосибирска,.. выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, в результате лобового столкновения погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован ребёнок из Toyota Spacio. "Возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются", - уточнили в главке. Обстоятельства произошедшего выясняются. Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает водителей о недопустимости превышения установленных ограничений скорости, а также просит не совершать резких и необдуманных манёвров.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, новосибирская область, новосибирск, toyota corolla, омск
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Новосибирск, Toyota Corolla, Омск
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека
В Новосибирской области при лобовом столкновении на встречке погибли 4 человека