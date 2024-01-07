https://ria.ru/20240107/dtp-1920078100.html

В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека

В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека - РИА Новости, 07.01.2024

В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека

Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T19:08

2024-01-07T19:08

2024-01-07T19:08

происшествия

авто

новосибирская область

новосибирск

toyota corolla

омск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126312_0:165:3076:1895_1920x0_80_0_0_833d2960e177744ccdb303743d3b5650.jpg

НОВОСИБИРСК, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в телеграм-канале веодмства. "Около 19.15 (15.15 мск) мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении Новосибирска,.. выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, в результате лобового столкновения погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован ребёнок из Toyota Spacio. "Возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются", - уточнили в главке. Обстоятельства произошедшего выясняются. Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает водителей о недопустимости превышения установленных ограничений скорости, а также просит не совершать резких и необдуманных манёвров.

https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html

новосибирская область

новосибирск

омск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, новосибирская область, новосибирск, toyota corolla, омск