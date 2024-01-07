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В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека - РИА Новости, 07.01.2024
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19:08 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/dtp-1920078100.html
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека - РИА Новости, 07.01.2024
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека
Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T19:08
2024-01-07T19:08
происшествия
авто
новосибирская область
новосибирск
toyota corolla
омск
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НОВОСИБИРСК, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в телеграм-канале веодмства. "Около 19.15 (15.15 мск) мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении Новосибирска,.. выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio", - говорится в сообщении. По данным ГУМВД, в результате лобового столкновения погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован ребёнок из Toyota Spacio. "Возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются", - уточнили в главке. Обстоятельства произошедшего выясняются. Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает водителей о недопустимости превышения установленных ограничений скорости, а также просит не совершать резких и необдуманных манёвров.
https://ria.ru/20240107/dtp-1920062963.html
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новосибирск
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происшествия, авто, новосибирская область, новосибирск, toyota corolla, омск
Происшествия, Авто, Новосибирская область, Новосибирск, Toyota Corolla, Омск
В Новосибирской области столкнулись две иномарки, погибли четыре человека

В Новосибирской области при лобовом столкновении на встречке погибли 4 человека

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 7 янв - РИА Новости. Четыре человека погибли, а также ребенок пострадал при столкновении двух иномарок на встречной полосе в Новосибирской области, сообщает ГУМВД по региону в телеграм-канале веодмства.
«
"Около 19.15 (15.15 мск) мужчина, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, двигался по автодороге Р-254 "Иртыш" со стороны города Омска в направлении Новосибирска,.. выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем Toyota Spacio", - говорится в сообщении.
По данным ГУМВД, в результате лобового столкновения погибли оба водителя и две женщины-пассажирки. В тяжелом состоянии в районную больницу госпитализирован ребёнок из Toyota Spacio.
«
"Возраст и личности погибших и пострадавшего ребёнка устанавливаются", - уточнили в главке. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Госавтоинспекция Новосибирской области предупреждает водителей о недопустимости превышения установленных ограничений скорости, а также просит не совершать резких и необдуманных манёвров.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
В ДТП с микроавтобусом в Якутии погиб человек
Вчера, 16:26
 
ПроисшествияАвтоНовосибирская областьНовосибирскToyota CorollaОмск
 
 
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