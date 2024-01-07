https://ria.ru/20240107/dtp-1920030806.html

В Самарской области столкнулись автобус и грузовик

В Самарской области столкнулись автобус и грузовик - РИА Новости, 07.01.2024

В Самарской области столкнулись автобус и грузовик

Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T10:38

2024-01-07T10:38

2024-01-07T11:25

авто

происшествия

самарская область

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САМАРА, 7 янв - РИА Новости. Три человека пострадали в результате столкновения автобуса и грузовика на федеральной дороге М-5 "Урал" в Самарской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. По данным региональной прокуратуры, ДТП с автобусом MAN, следовавшим из Казани в Самару, и грузовиком Volvo произошло в воскресенье примерно в 9.00 мск на 1169-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе населенного пункта Старое Ермаково. Движение автомобильного транспорта на трассе не приостанавливалось, организовано реверсивное движение, уточнили журналистам в областной прокуратуре. Надзорное ведомство начало проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, в ходе которой будет дана оценка действиям сотрудников организации, обслуживающей данный участок дороги. "В результате ДТП погибших нет, предварительно, пострадали три человека (двое мужчин и женщина, личные данные устанавливаются), осматриваются на месте врачами скорой медицинской помощи", - сказал собеседник агентства.В региональном ГУ МВД уточнили, что автобус при повороте налево на остановку у кафе "Старый замок" не уступил дорогу большегрузу и столкнулся с ним. В ведомстве также подтвердили данные о трех пострадавших - обоих водителях и пассажирке автобуса. В кафе разместили 29 пассажиров, за ними выехал автобус. Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

https://ria.ru/20240107/fura-1920014565.html

самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

авто, происшествия, самарская область