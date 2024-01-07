https://ria.ru/20240107/domodedovo-1920054114.html

Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово

Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово - РИА Новости, 07.01.2024

Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово

Трое пострадавших доставлены в медучреждения Подмосковья после инцидента в Домодедово, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T14:54

2024-01-07T14:54

2024-01-07T15:50

происшествия

московская область (подмосковье)

домодедово

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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Трое пострадавших доставлены в медучреждения Подмосковья после инцидента в Домодедово, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.Ранее в воскресенье ряд СМИ сообщил, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедове взорвалась граната. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, специалисты ведомства не проводили работ в связи с данным инцидентом."В результате происшествия в Домодедово в медорганизации, подведомственные минздраву Московской области, были доставлены трое пострадавших. Один пострадавший продолжит наблюдаться амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметили в пресс-службе.По данным минздрава региона, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.Позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мужчина, подозреваемый в покушении на убийство общеопасным способом, задержан."Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотр, допросы, а также иные следственные действия.

https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html

https://ria.ru/20230930/dvorniki-1899676313.html

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), домодедово