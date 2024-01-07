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Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово - РИА Новости, 07.01.2024
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14:54 07.01.2024 (обновлено: 15:50 07.01.2024)
https://ria.ru/20240107/domodedovo-1920054114.html
Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово
Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово - РИА Новости, 07.01.2024
Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово
Трое пострадавших доставлены в медучреждения Подмосковья после инцидента в Домодедово, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T14:54
2024-01-07T15:50
происшествия
московская область (подмосковье)
домодедово
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Трое пострадавших доставлены в медучреждения Подмосковья после инцидента в Домодедово, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.Ранее в воскресенье ряд СМИ сообщил, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедове взорвалась граната. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, специалисты ведомства не проводили работ в связи с данным инцидентом."В результате происшествия в Домодедово в медорганизации, подведомственные минздраву Московской области, были доставлены трое пострадавших. Один пострадавший продолжит наблюдаться амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметили в пресс-службе.По данным минздрава региона, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.Позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мужчина, подозреваемый в покушении на убийство общеопасным способом, задержан."Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотр, допросы, а также иные следственные действия.
https://ria.ru/20231227/ubiystvo-1918378365.html
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происшествия, московская область (подмосковье), домодедово
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Домодедово
Три человека попали в больницу после инцидента в Домодедово

Трех пострадавших из-за инцидента в Домодедово доставили в подмосковные больницы

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Трое пострадавших доставлены в медучреждения Подмосковья после инцидента в Домодедово, двое находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Московской области.
Ранее в воскресенье ряд СМИ сообщил, что в помещении кальянной в подмосковном Домодедове взорвалась граната. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области, специалисты ведомства не проводили работ в связи с данным инцидентом.
"В результате происшествия в Домодедово в медорганизации, подведомственные минздраву Московской области, были доставлены трое пострадавших. Один пострадавший продолжит наблюдаться амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней тяжести", - отметили в пресс-службе.
По данным минздрава региона, пострадавшим сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь.
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Позже в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области сообщили, что мужчина, подозреваемый в покушении на убийство общеопасным способом, задержан.
"Следователем следственного отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области задержан 43-летний местный житель. Он подозревается в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом", - говорится в сообщении.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, проводятся осмотр, допросы, а также иные следственные действия.
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