Рейтинг@Mail.ru
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива - РИА Новости, 07.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:28 07.01.2024
https://ria.ru/20240107/britaniya-1920008127.html
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива - РИА Новости, 07.01.2024
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива
Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T04:28
2024-01-07T04:28
великобритания
в мире
лондон
европа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов нового поколения, сообщается на сайте британского правительства. "Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит программу высокотехнологичного ядерного топлива HALEU… правительственное финансирование поддержит отечественное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) - специального топлива, необходимого для работы нового поколения ядерного реакторов", - говорится в заявлении. Отмечается, что, запустив собственное производство HALEU, Великобритания надеется потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида топлива на продажу.
https://ria.ru/20231107/nuclear-1907821583.html
великобритания
лондон
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великобритания, в мире, лондон, европа
Великобритания, В мире, Лондон, Европа
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива

Британия вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов нового поколения, сообщается на сайте британского правительства.
"Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит программу высокотехнологичного ядерного топлива HALEU… правительственное финансирование поддержит отечественное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) - специального топлива, необходимого для работы нового поколения ядерного реакторов", - говорится в заявлении.
Контейнеры с ураном в Санкт-Петербурге перед отправкой в США - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
В США предупредили о последствиях зависимости от ядерного топлива из России
7 ноября 2023, 09:33
Отмечается, что, запустив собственное производство HALEU, Великобритания надеется потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида топлива на продажу.
 
ВеликобританияВ миреЛондонЕвропа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала