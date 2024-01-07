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Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива - РИА Новости, 07.01.2024
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива
Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T04:28
2024-01-07T04:28
2024-01-07T04:28
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МОСКВА, 7 янв - РИА Новости. Великобритания планирует инвестировать 300 миллионов фунтов стерлингов (более 381 миллиона долларов), чтобы запустить собственное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) для ядерных реакторов нового поколения, сообщается на сайте британского правительства. "Великобритания станет первой страной в Европе, которая запустит программу высокотехнологичного ядерного топлива HALEU… правительственное финансирование поддержит отечественное производство высокопробного низкообогащенного уранового топлива (HALEU) - специального топлива, необходимого для работы нового поколения ядерного реакторов", - говорится в заявлении. Отмечается, что, запустив собственное производство HALEU, Великобритания надеется потеснить Россию с позиции единственного в мире производителя такого вида топлива на продажу.
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великобритания, в мире, лондон, европа
Великобритания, В мире, Лондон, Европа
Лондон вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива
Британия вложит более 380 миллионов долларов в производство уранового топлива