https://ria.ru/20240107/bogosluzhenie-1920009177.html

Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации

Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.01.2024

Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации

Военнослужащие группировки "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации на краснолиманском участке фронта, приняли участие в рождественском богослужении,... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T05:16

2024-01-07T05:16

2024-01-07T05:19

центральный военный округ

россия

религия

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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации на краснолиманском участке фронта, приняли участие в рождественском богослужении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Руководством Центрального военного округа (ЦВО) совместно со старшим священником группировки войск (сил) "Центр" в канун рождества был организован выезд передвижного православного храма для проведения праздничного молебна с военнослужащими, находящимися в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля прибыл в расположение военнослужащих на краснолиманском направлении. "Проведя праздничный молитвенный ритуал, старший священник Отец Николай раздал военнослужащим карманные иконы и крестики. Особенным моментом для военнослужащих стало вручение подарков, собранных прихожанами одной из уральских епархий, содержащих сладости, рисунки и письма детей", - дополнили в оборонном ведомстве. Уточняется, что с военнослужащими, исповедующими ислам, помолился и провел беседу имам Мухтасиб, также путешествующий с подвижным храмом.

https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html

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центральный военный округ, россия