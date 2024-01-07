https://ria.ru/20240107/bogosluzhenie-1920009177.html
Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации
Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации - РИА Новости, 07.01.2024
Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации
Военнослужащие группировки "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации на краснолиманском участке фронта, приняли участие в рождественском богослужении,... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-07T05:16
2024-01-07T05:16
2024-01-07T05:19
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ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации на краснолиманском участке фронта, приняли участие в рождественском богослужении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Руководством Центрального военного округа (ЦВО) совместно со старшим священником группировки войск (сил) "Центр" в канун рождества был организован выезд передвижного православного храма для проведения праздничного молебна с военнослужащими, находящимися в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля прибыл в расположение военнослужащих на краснолиманском направлении. "Проведя праздничный молитвенный ритуал, старший священник Отец Николай раздал военнослужащим карманные иконы и крестики. Особенным моментом для военнослужащих стало вручение подарков, собранных прихожанами одной из уральских епархий, содержащих сладости, рисунки и письма детей", - дополнили в оборонном ведомстве. Уточняется, что с военнослужащими, исповедующими ислам, помолился и провел беседу имам Мухтасиб, также путешествующий с подвижным храмом.
https://ria.ru/20240107/putin-1920001058.html
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центральный военный округ, россия
Центральный военный округ, Россия, Религия
Бойцы ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации
Военные ЦВО приняли участие в рождественском богослужении в зоне спецоперации
ЛУГАНСК, 7 янв - РИА Новости. Военнослужащие группировки "Центр", выполняющие задачи в зоне спецоперации на краснолиманском участке фронта, приняли участие в рождественском богослужении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«
"Руководством Центрального военного округа (ЦВО) совместно со старшим священником группировки войск (сил) "Центр" в канун рождества был организован выезд передвижного православного храма для проведения праздничного молебна с военнослужащими, находящимися в зоне проведения специальной военной операции", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что мобильный полевой храм на базе легкового автомобиля прибыл в расположение военнослужащих на краснолиманском направлении.
"Проведя праздничный молитвенный ритуал, старший священник Отец Николай раздал военнослужащим карманные иконы и крестики. Особенным моментом для военнослужащих стало вручение подарков, собранных прихожанами одной из уральских епархий, содержащих сладости, рисунки и письма детей", - дополнили в оборонном ведомстве.
Уточняется, что с военнослужащими, исповедующими ислам, помолился и провел беседу имам Мухтасиб, также путешествующий с подвижным храмом.
Путин пообещал рассмотреть вопрос статуса священника в армии