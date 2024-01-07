https://ria.ru/20240107/bangladesh-1918427885.html

Процедура выборов в парламент Бангладеш

Процедура выборов в парламент Бангладеш - РИА Новости, 07.01.2024

Процедура выборов в парламент Бангладеш

Однопалатный парламент – Национальная ассамблея – высший законодательный орган Бангдадеш. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T01:27

2024-01-07T01:27

2024-01-07T01:27

справки

бангладеш

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Однопалатный парламент – Национальная ассамблея – высший законодательный орган Бангдадеш. Состоит из 350 депутатов (300 депутатов избираются на пять лет на основе мажоритарной системы по одномандатным округам, а 50 мест резервируются для женщин, которые избираются с учетом своей партийной принадлежности пропорционально представительству каждой партии в парламенте). Очередные выборы в парламент проводятся в течение 90 дней до окончания срока полномочия парламента текущего созыва.Правом быть избранными в парламент обладают дееспособные граждане Бангладеш, достигшие 25 лет.Не могут быть членами парламента лица, имеющие иностранное гражданство или заявившие о своем верноподданстве другому государству; признанные банкротом; осужденные за уголовное преступление, связанное с моральной распущенностью, и приговоренные к тюремному заключению на срок не более двух лет, за исключением случаев, когда с момента освобождения прошло более пяти лет; осужденные в соответствии с Приказом о коллаборационистах Бангладеш (специальных трибуналах) 1972 года и др.Кандидаты могут выдвигаться политическими партиями или быть независимыми.Независимому кандидату необходимо собрать подписи 1% избирателей в округе, в котором он выдвигает свою кандидатуру. Если кандидат ранее когда-либо избирался членом парламента, ему не требуется собирать подписи избирателей.Кандидату вместе с документами о выдвижении необходимо среди прочего предоставить информацию о потенциальных источниках расходов на выборы, степени выполнения обязательств перед избирателями, которые он взял на себя во время прошлых выборов, если он был депутатом. Кандидат также должен оплатить избирательный залог в размере 20 тысяч бангладешских так (1 доллар равен 110 такам по курсу на 24 декабря 2023 года) Кроме того, права баллотироваться в парламент лишаются неплательщики по кредитам и векселям. Руководители НПО, финансируемых из-за границы, также дисквалифицируются, если не прошло три года с момента отставки или выхода на пенсию. Одно лицо может баллотироваться максимум в трех избирательных округах.Правом голосовать на выборах обладают дееспособные граждане Бангладеш, достигшие 18 лет, не имеющие судимость в соответствии с Приказом о коллаборационистах Бангладеш (специальных трибуналах) 1972 года. Избирательная кампания длится 19 дней и заканчивается за 48 часов до дня голосования.Максимальная сумма, которую кандидат может потратить в ходе избирательной кампании 2,5 миллиона бангладешских таков.Избирательная комиссия за 25 дней до выборов должна опубликовать список избирательных участков, на которых можно будет проголосовать. Ни один из избирательных участков не может располагаться в помещении, которое принадлежит одному из кандидатов.Лица, которые непосредственно заняты в проведении выборов, а также граждане Бангладеш, находящиеся за границей, могут проголосовать по почте. Для этого им необходимо подать в установленные сроки соответствующее заявление.В день выборов голосование проводится с 8.00 до 16.00 без перерыва.Каждый избиратель голосует лично. Перед получением избирательного бюллетеня на большой палец руки избирателя наносится метка несмываемыми чернилами.Избранным в одномандатном округе считается кандидат, набравший большинство голосов. В случае равенства голосов победитель определяется путем жеребьевки в присутствии представителей кандидатов, набравших равное количество голосов.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

бангладеш

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, бангладеш