https://ria.ru/20240107/aeroport-1920011620.html

СМИ: в аэропорту Токио из-за инцидента 2 января отменили более 200 рейсов

СМИ: в аэропорту Токио из-за инцидента 2 января отменили более 200 рейсов - РИА Новости, 07.01.2024

СМИ: в аэропорту Токио из-за инцидента 2 января отменили более 200 рейсов

В токийском аэропорту Ханэда в воскресенье отменено 208 авиарейсов из-за последствий столкновения и возгорания двух самолетов во вторник, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-07T06:35

2024-01-07T06:35

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ТОКИО, 7 янв - РИА Новости. В токийском аэропорту Ханэда в воскресенье отменено 208 авиарейсов из-за последствий столкновения и возгорания двух самолетов во вторник, сообщил телеканал NHK. Отмена рейсов внесет коррективы в планы 31 тысячи человек. Как ожидается, в понедельник авиасообщение будет почти полностью восстановлено. Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из шести представителей службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному - выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. По предварительным данным, командир самолета службы безопасности на море мог не слышать переговоров пассажирского судна с диспетчерами, так как находился на другой частоте с диспетчерами наземной службы. Комиссия по безопасности на транспорте уже заслушала командира и бортпроводников пассажирского судна, в субботу начат опрос диспетчеров. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы.

https://ria.ru/20240107/proverka-1919998047.html

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токио, саппоро, airbus a350, в мире