https://ria.ru/20240106/zvaniya-1919984728.html
Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада
Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада - РИА Новости, 06.01.2024
Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада
Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада, следует из указов, опубликованных на РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:55
2024-01-06T20:55
2024-01-06T20:55
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада, следует из указов, опубликованных на сайте Зеленского. Указы о присвоении Малюку звания генерал-лейтенанта, а Покладу - генерал-майора опубликованы на сайте Зеленского. В указах написана дата: 6 января 2024 года.
https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html
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украина, владимир зеленский, в мире
Украина, Владимир Зеленский, В мире
Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада
Зеленский указами повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада