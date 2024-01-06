https://ria.ru/20240106/zvaniya-1919984728.html

Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада

Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада - РИА Новости, 06.01.2024

Зеленский повысил в званиях главу СБУ Малюка и его зама Поклада

Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада, следует из указов, опубликованных на РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T20:55

2024-01-06T20:55

2024-01-06T20:55

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Владимир Зеленский повысил в званиях главу Службы безопасности Украины Василия Малюка и его заместителя Александра Поклада, следует из указов, опубликованных на сайте Зеленского. Указы о присвоении Малюку звания генерал-лейтенанта, а Покладу - генерал-майора опубликованы на сайте Зеленского. В указах написана дата: 6 января 2024 года.

https://ria.ru/20240103/zelenskiy-1919514098.html

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украина, владимир зеленский, в мире