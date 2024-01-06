https://ria.ru/20240106/zolotoe-1919913434.html

В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП

В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 06.01.2024

В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП

Город Золотое-5 обесточен в Луганской Народной Республике в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:20

2024-01-06T10:20

2024-01-06T10:20

луганская народная республика

происшествия

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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Город Золотое-5 обесточен в Луганской Народной Республике в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. "Сегодня ночью в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи был обесточен город Золотое-5. Без электроснабжения осталось 12 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более 670 абонентов", - сообщил Колягин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" уже приступили к ремонтным работам.

https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, происшествия