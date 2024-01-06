https://ria.ru/20240106/zolotoe-1919913434.html
В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП
В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП - РИА Новости, 06.01.2024
В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП
Город Золотое-5 обесточен в Луганской Народной Республике в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:20
2024-01-06T10:20
2024-01-06T10:20
луганская народная республика
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Город Золотое-5 обесточен в Луганской Народной Республике в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи, сообщил мэр Первомайска Сергей Колягин. "Сегодня ночью в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи был обесточен город Золотое-5. Без электроснабжения осталось 12 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более 670 абонентов", - сообщил Колягин в своем Telegram-канале. По его словам, специалисты ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания" уже приступили к ремонтным работам.
https://ria.ru/20240105/yaroslavskaya_oblast-1919754741.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, происшествия
Луганская Народная Республика, Происшествия
В ЛНР обесточило город из-за аварии на ЛЭП
В ЛНР без электроснабжения остался город Золотое-5 из-за аварии на ЛЭП