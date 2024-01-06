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В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека - РИА Новости, 06.01.2024
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14:33 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919942142.html
В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека
В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека - РИА Новости, 06.01.2024
В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека
В разрушенном доме в Японии обнаружен живым один человек спустя четверо суток после землетрясения в районе полуострова Ното, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T14:33
2024-01-06T14:33
в мире
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. В разрушенном доме в Японии обнаружен живым один человек спустя четверо суток после землетрясения в районе полуострова Ното, сообщило агентство Киодо. В полицию поступило сообщение, что в разрушенном из-за землетрясения доме в городе Судзу в префектуре Исикава есть живой человек. Ведутся спасательные работы. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Погибли 126 человек, 516 человек получили ранения, в отношении 210 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек. На месте работают 5400 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html
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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека

В Японии в разрушенном доме спасают человека спустя 4 дня после землетрясения

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. В разрушенном доме в Японии обнаружен живым один человек спустя четверо суток после землетрясения в районе полуострова Ното, сообщило агентство Киодо.
В полицию поступило сообщение, что в разрушенном из-за землетрясения доме в городе Судзу в префектуре Исикава есть живой человек. Ведутся спасательные работы.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
Погибли 126 человек, 516 человек получили ранения, в отношении 210 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.
Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек. На месте работают 5400 сотрудников сил самообороны.
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В миреИсикаваЯпонияСерия землетрясений в Японии в 2024 году
 
 
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