https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919942142.html

В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека

В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека - РИА Новости, 06.01.2024

В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека

В разрушенном доме в Японии обнаружен живым один человек спустя четверо суток после землетрясения в районе полуострова Ното, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:33

2024-01-06T14:33

2024-01-06T14:33

в мире

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. В разрушенном доме в Японии обнаружен живым один человек спустя четверо суток после землетрясения в районе полуострова Ното, сообщило агентство Киодо. В полицию поступило сообщение, что в разрушенном из-за землетрясения доме в городе Судзу в префектуре Исикава есть живой человек. Ведутся спасательные работы. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Погибли 126 человек, 516 человек получили ранения, в отношении 210 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 357 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек. На месте работают 5400 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240101/zemletryaseniya-1919351820.html

исикава

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в мире, исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году