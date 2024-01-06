https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919899524.html

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек, сообщили СМИ

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 06.01.2024

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 110 человек, сообщили СМИ

Число погибших от землетрясения в Японии выросло до 110, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T07:54

2024-01-06T07:54

2024-01-06T07:54

исикава

япония

серия землетрясений в японии в 2024 году

в мире

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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Число погибших от землетрясения в Японии выросло до 110, сообщило агентство Киодо. В результате землетрясения погибли 110 человек, 516 получили ранения. В отношении 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек. На месте работают 5 тысяч отрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919899350.html

исикава

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исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире