https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919894729.html

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100 - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100

Число жертв землетрясения в Японии достигло 100, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:25

2024-01-06T05:25

2024-01-06T05:38

япония

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

в мире

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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Японии достигло 100, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось о 94 погибших и 464 пострадавших. В отношении еще 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919881047.html

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исикава

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япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире