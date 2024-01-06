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СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100 - РИА Новости, 06.01.2024
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05:25 06.01.2024 (обновлено: 05:38 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919894729.html
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100 - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100
Число жертв землетрясения в Японии достигло 100, сообщило агентство Киодо. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:25
2024-01-06T05:38
япония
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Японии достигло 100, сообщило агентство Киодо.Ранее сообщалось о 94 погибших и 464 пострадавших. В отношении еще 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
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япония, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Япония, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
СМИ: число жертв серии землетрясений в Японии достигло 100

"Киодо": число жертв серии землетрясений в Японии достигло ста человек

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Число жертв землетрясения в Японии достигло 100, сообщило агентство Киодо.
Ранее сообщалось о 94 погибших и 464 пострадавших. В отношении еще 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.
В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций, на мониторе сотрудника - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
У японского острова Хонсю произошло землетрясение
00:03
 
ЯпонияИсикаваСерия землетрясений в Японии в 2024 годуВ мире
 
 
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