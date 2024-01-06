https://ria.ru/20240106/yuzhnodonetskoe-1919932725.html

ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении

ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.01.2024

ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении

Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T13:18

2024-01-06T13:18

2024-01-06T13:24

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20240106/ukraina-1919904390.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность