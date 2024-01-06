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ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.01.2024
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13:18 06.01.2024 (обновлено: 13:24 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/yuzhnodonetskoe-1919932725.html
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:18
2024-01-06T13:24
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР."Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВСУ за сутки потеряли до 90 военных на Южнодонецком направлении

Российские ВС нанесли огневое поражение бригаде ВСУ на Южнодонецком направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении нанесли поражение ВСУ в районе Новомихайловки, противник потерял более 90 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, на южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" при поддержке оперативно-тактической авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем нанесли поражение формированиям 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка ДНР.
"Противник потерял более 90 военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке министерства.
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