https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919961471.html

Диспетчеры аэропорта в Японии, где сгорели самолеты, дали показания

Диспетчеры аэропорта в Японии, где сгорели самолеты, дали показания - РИА Новости, 06.01.2024

Диспетчеры аэропорта в Японии, где сгорели самолеты, дали показания

Диспетчеры аэропорта Ханэда, где во вторник в результате столкновения сгорели пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании JAL (Japan Airlines) и самолет... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T17:16

2024-01-06T17:16

2024-01-06T18:08

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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Диспетчеры аэропорта Ханэда, где во вторник в результате столкновения сгорели пассажирский самолет Airbus A350 авиакомпании JAL (Japan Airlines) и самолет службы безопасности на море Японии, начали давать показания комиссии по безопасности на транспорте, сообщил телеканал NHK. Показания снимают с диспетчеров, отвечавших за выезд 2 января самолета на взлетно-посадочную полосу "С", а также руководителя группы. Предположительно, диспетчеры не заметили, что самолет службы безопасности на море по ошибке выехал на ВВП незадолго до посадки на нее же пассажирского судна. Они должны рассказать о том, при каких обстоятельствах и какие указания давали самолетам. Ранее были опрошены пилот и стюардессы пассажирского самолета Airbus A350 авиакомпании JAL. Вечером в субботу удалось найти бортовой магнитофон с этого самолета, как ожидается, эта информация поможет прояснить обстоятельства дела. На следующий день после аварии удалось обнаружить оба бортовых средства системы объективного контроля самолета - бортовые самописцы - бортовой магнитофон и бортовое устройство регистрации полета с самолета службы безопасности на море. Согласно данным министерства транспорта, есть вероятность, что командир корабля службы безопасности на море не знал о готовящейся посадке пассажирского судна, так как не слушал переговоров его командира и диспетчера. Самолет, который готовится к взлету, получает команды по продвижению к взлетно-посадочной полосе и ожиданию от наземной службы диспетчеров. При приближении к взлетно-посадочной полосе он переключается на диспетчерскую службу управления полетом и далее взлет осуществляется в координации с этой службой. Обе службы используют разные частоты. Пассажирский Airbus A350 авиакомпании JAL начал переговоры с диспетчером полетов в 17.43 (11.43 мск), он получил разрешение на посадку и закончил переговоры, и только после этого на эту частоту переключился и капитан самолета службы безопасности на море в 17.45 (11.45 мск). До этого он оставался на частоте наземной диспетчерской службы. Таким образом, он мог не слышать переговоров и не знать о готовящейся посадке пассажирского самолета. Кроме того, стало известно, что капитан самолета службы безопасности на море накануне аварии совершил 7-часовой перелет в самую южную точку Японии, где занимался мониторингом китайских кораблей. Во вторник, 2 января, при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с борта JAL в течение 18 минут, 15 человек обратились в больницу с жалобами на травмы и плохое самочувствие. Из шести человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти всех пятерых сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего стали компрессионные травмы всего тела. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Самолет службы безопасности готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы. После аварии в аэропорту ежедневно отменяют по 200 авиарейсов, что затрагивает планы более 30 тысяч человек в сутки.

https://ria.ru/20240106/samolet-1919949522.html

https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919900426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, саппоро, токио, airbus a350, в мире