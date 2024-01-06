https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919948967.html

В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину

В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину - РИА Новости, 06.01.2024

В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину

Спустя более чем пять дней после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава под завалами дома нашли живой 90-летнюю женщину, сообщило РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T15:18

2024-01-06T15:18

2024-01-06T16:18

япония

в мире

исикава

серия землетрясений в японии в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919817192_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_f3de05b1183f24ab2f79e1588d25ada1.jpg

ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Спустя более чем пять дней после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава под завалами дома нашли живой 90-летнюю женщину, сообщило агентство Киодо.Ранее в полицию поступил сигнал о том, что в разрушенном доме в городе Судзу находится живой человек. Сообщалось, что там ведутся спасательные работы. В итоге женщину удалось вызволить из-под завалов.В первый день 2024 года в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им присвоили название "Землетрясения на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений в некоторых регионах на западном побережье Японии объявили угрозу большого цунами. В ряде мест его высота составила 4,2 метра.Жертвами стихии стали 126 человек, еще 516 получили ранения. В отношении 210 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 23,9 тысячи домохозяйств. Власти также открыли 357 эвакуационных пунктов в этом регионе. Из префектуры выехали более 31,4 тысячи человек. На месте работают 5,4 тысячи сотрудников Сил самообороны.

https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919942142.html

https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html

япония

исикава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, в мире, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году