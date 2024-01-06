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В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину - РИА Новости, 06.01.2024
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15:18 06.01.2024 (обновлено: 16:18 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919948967.html
В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину
В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину - РИА Новости, 06.01.2024
В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину
Спустя более чем пять дней после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава под завалами дома нашли живой 90-летнюю женщину, сообщило РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T15:18
2024-01-06T16:18
япония
в мире
исикава
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Спустя более чем пять дней после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава под завалами дома нашли живой 90-летнюю женщину, сообщило агентство Киодо.Ранее в полицию поступил сигнал о том, что в разрушенном доме в городе Судзу находится живой человек. Сообщалось, что там ведутся спасательные работы. В итоге женщину удалось вызволить из-под завалов.В первый день 2024 года в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им присвоили название "Землетрясения на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений в некоторых регионах на западном побережье Японии объявили угрозу большого цунами. В ряде мест его высота составила 4,2 метра.Жертвами стихии стали 126 человек, еще 516 получили ранения. В отношении 210 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 23,9 тысячи домохозяйств. Власти также открыли 357 эвакуационных пунктов в этом регионе. Из префектуры выехали более 31,4 тысячи человек. На месте работают 5,4 тысячи сотрудников Сил самообороны.
https://ria.ru/20240106/zemletryasenie-1919942142.html
https://ria.ru/20240104/yaponiya-1919720484.html
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япония, в мире, исикава, серия землетрясений в японии в 2024 году
Япония, В мире, Исикава, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
В Японии под завалами нашли живой 90-летнюю женщину

В Японии на пятые сутки после землетрясения нашли живой 90-летнюю женщину

© AP Photo / Hiro KomaeПоследствия землетрясения в японском городе Вадзима
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Hiro Komae
Последствия землетрясения в японском городе Вадзима. Архивное фото
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ТОКИО, 6 янв — РИА Новости. Спустя более чем пять дней после землетрясения в районе полуострова Ното в японской префектуре Исикава под завалами дома нашли живой 90-летнюю женщину, сообщило агентство Киодо.
Ранее в полицию поступил сигнал о том, что в разрушенном доме в городе Судзу находится живой человек. Сообщалось, что там ведутся спасательные работы. В итоге женщину удалось вызволить из-под завалов.
Последствия землетрясения в префектуре Исикава в Японии - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
В Японии в разрушенном после землетрясения доме нашли живого человека
Вчера, 14:33
В первый день 2024 года в японской префектуре Исикава произошла серия мощных землетрясений. Им присвоили название "Землетрясения на полуострове Ното". Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. После землетрясений в некоторых регионах на западном побережье Японии объявили угрозу большого цунами. В ряде мест его высота составила 4,2 метра.
Жертвами стихии стали 126 человек, еще 516 получили ранения. В отношении 210 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность.
Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света — более 23,9 тысячи домохозяйств. Власти также открыли 357 эвакуационных пунктов в этом регионе. Из префектуры выехали более 31,4 тысячи человек. На месте работают 5,4 тысячи сотрудников Сил самообороны.
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