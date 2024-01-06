https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919904561.html
Кисида поблагодарил Ким Чен Ына за соболезнования из-за землетрясения
Кисида поблагодарил Ким Чен Ына за соболезнования из-за землетрясения - РИА Новости, 06.01.2024
Кисида поблагодарил Ким Чен Ына за соболезнования из-за землетрясения
Премьер Японии Фумио Кисида поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за соболезнования в связи с землетрясением, сообщил на пресс-конференции в Токио... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:06
2024-01-06T09:06
2024-01-06T09:06
в мире
япония
ким чен ын
серия землетрясений в японии в 2024 году
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за соболезнования в связи с землетрясением, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси. "Cегодня ЦТАК передал послание от генерального секретаря Ким Чен Ына премьер-министру Кисиде с соболезнованиями семьям и пострадавшим, пожеланиями скорейшего восстановления и возвращения к стабильной жизни. В связи с землетрясением в районе полуострова Ното мы получаем от разных стран слова соболезнования, правительство благодарно за это. Мы хотим выразить благодарность генеральному секретарю Ким Чен Ыну за соболезнования", - сказал генеральный секретарь. Лидер КНДР в пятницу направил Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Он выразил "искреннее сочувствие и соболезнования" премьер-министру Японии и в его лице семьям погибших и пострадавшим. Ким Чен Ын пожелал жителям затронутого стихией района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. По последним данным, в результате землетрясения в Японии погибли 110 человек, 516 получили ранения. В отношении 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/byudzhet-1919830277.html
https://ria.ru/20240105/yaponiya-1919787490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, ким чен ын, серия землетрясений в японии в 2024 году
В мире, Япония, Ким Чен Ын, Серия землетрясений в Японии в 2024 году
Кисида поблагодарил Ким Чен Ына за соболезнования из-за землетрясения
Премьер Японии поблагодарил Ким Чен Ына за соболезнования из-за землетрясения
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Премьер Японии Фумио Кисида поблагодарил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына за соболезнования в связи с землетрясением, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
"Cегодня ЦТАК передал послание от генерального секретаря Ким Чен Ына премьер-министру Кисиде с соболезнованиями семьям и пострадавшим, пожеланиями скорейшего восстановления и возвращения к стабильной жизни. В связи с землетрясением в районе полуострова Ното мы получаем от разных стран слова соболезнования, правительство благодарно за это. Мы хотим выразить благодарность генеральному секретарю Ким Чен Ыну за соболезнования", - сказал генеральный секретарь.
Япония может внести изменения в проект бюджета после землетрясения
Лидер КНДР в пятницу направил Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава
. Он выразил "искреннее сочувствие и соболезнования" премьер-министру Японии и в его лице семьям погибших и пострадавшим. Ким Чен Ын пожелал жителям затронутого стихией района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни".
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
По последним данным, в результате землетрясения в Японии погибли 110 человек, 516 получили ранения. В отношении 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысячи домохозяйств, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек.
Пострадавшим от землетрясения в Японии выделят деньги