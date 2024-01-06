В Токио сообщили об отмене рейсов из аэропорта Ханэда, где произошло ЧП
После столкновения самолетов в аэропорту Ханэда в субботу отменено 216 рейсов
© Кадр видео из соцсетейСтоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио
© Кадр видео из соцсетей
Стоп-кадр видео горящего борта JAL в аэропорту Токио. Архивное фото
ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. В токийском аэропорту Ханэда в субботу отменено 216 авиарейсов после столкновения во вторник пассажирского авиалайнера авиакомпании JAL (Japan Airlines) и самолета службы безопасности на море, сообщил телеканал NHK.
Отмены отразятся на планах 32,3 тысяч человек.
Как ожидается, в воскресенье будет отменено 194 авиарейса.
Отмечается, что в понедельник авиасообщение будет почти полностью восстановлено: отмене подлежат только 14 рейсов JAL.
Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы.