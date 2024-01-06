https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919900767.html

В Токио сообщили об отмене рейсов из аэропорта Ханэда, где произошло ЧП

В Токио сообщили об отмене рейсов из аэропорта Ханэда, где произошло ЧП - РИА Новости, 06.01.2024

В Токио сообщили об отмене рейсов из аэропорта Ханэда, где произошло ЧП

В токийском аэропорту Ханэда в субботу отменено 216 авиарейсов после столкновения во вторник пассажирского авиалайнера авиакомпании JAL (Japan Airlines) и... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:32

2024-01-06T08:32

2024-01-06T08:33

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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. В токийском аэропорту Ханэда в субботу отменено 216 авиарейсов после столкновения во вторник пассажирского авиалайнера авиакомпании JAL (Japan Airlines) и самолета службы безопасности на море, сообщил телеканал NHK. Отмены отразятся на планах 32,3 тысяч человек. Как ожидается, в воскресенье будет отменено 194 авиарейса. Отмечается, что в понедельник авиасообщение будет почти полностью восстановлено: отмене подлежат только 14 рейсов JAL. Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы.

https://ria.ru/20240105/dispetchery-1919876689.html

https://ria.ru/20240102/samolet-1919490723.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, саппоро, airbus a350