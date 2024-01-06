В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов
В Токио назвали причину гибели двух людей при столкновении самолетов
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку. Архивное фото
ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Причиной смерти двух из пяти погибших сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего в результате столкновения с пассажирским судном самолета стала компрессионная травма всего тела, сообщило агентство Киодо.
В результате проведенного вскрытия стала известна причины смерти двух сотрудников службы безопасности на море – компрессионные травмы всего тела (синдром раздавливания).
Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы.
После аварии в аэропорту ежедневно отменяют по 200 авиарейсов, что затрагивает планы более 30 тысяч человек в сутки.