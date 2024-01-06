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В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов - РИА Новости, 06.01.2024
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08:23 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919900426.html
В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов
В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов - РИА Новости, 06.01.2024
В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов
Причиной смерти двух из пяти погибших сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего в результате столкновения с пассажирским судном самолета стала... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T08:23
2024-01-06T08:23
в мире
токио
саппоро
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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Причиной смерти двух из пяти погибших сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего в результате столкновения с пассажирским судном самолета стала компрессионная травма всего тела, сообщило агентство Киодо. В результате проведенного вскрытия стала известна причины смерти двух сотрудников службы безопасности на море – компрессионные травмы всего тела (синдром раздавливания). Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы. После аварии в аэропорту ежедневно отменяют по 200 авиарейсов, что затрагивает планы более 30 тысяч человек в сутки.
https://ria.ru/20240102/samolet-1919466396.html
https://ria.ru/20231230/turtsiya-1919111026.html
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60
353
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в мире, токио, саппоро, airbus a350
В мире, Токио, Саппоро, Airbus A350
В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов

В Токио назвали причину гибели двух людей при столкновении самолетов

Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку
Самолет загорелся в аэропорту Токио при заходе на посадку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Причиной смерти двух из пяти погибших сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего в результате столкновения с пассажирским судном самолета стала компрессионная травма всего тела, сообщило агентство Киодо.
В результате проведенного вскрытия стала известна причины смерти двух сотрудников службы безопасности на море – компрессионные травмы всего тела (синдром раздавливания).
Пожар на месте столкновения двух самолетов в аэропорту Ханэда в Токио - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
СМИ: в столкнувшемся самолете береговой охраны Японии погибли пять человек
2 января, 14:22
Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы.
После аварии в аэропорту ежедневно отменяют по 200 авиарейсов, что затрагивает планы более 30 тысяч человек в сутки.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
В Турции самолет при посадке выехал за пределы ВПП
30 декабря 2023, 12:26
 
В миреТокиоСаппороAirbus A350
 
 
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