https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919900426.html

В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов

В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов - РИА Новости, 06.01.2024

В Токио рассказали подробности о погибших при столкновении самолетов

Причиной смерти двух из пяти погибших сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего в результате столкновения с пассажирским судном самолета стала... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:23

2024-01-06T08:23

2024-01-06T08:23

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саппоро

airbus a350

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ТОКИО, 6 янв - РИА Новости. Причиной смерти двух из пяти погибших сотрудников службы безопасности на море из сгоревшего в результате столкновения с пассажирским судном самолета стала компрессионная травма всего тела, сообщило агентство Киодо. В результате проведенного вскрытия стала известна причины смерти двух сотрудников службы безопасности на море – компрессионные травмы всего тела (синдром раздавливания). Во вторник при посадке в аэропорту пассажирский авиалайнер Airbus A350 авиакомпании JAL, следовавший рейсом номер 516 из Саппоро в Токио, врезался в стоявший на взлетно-посадочной полосе самолет службы безопасности на море, который готовился к взлету. Оба самолета загорелись. Все 379 пассажиров и членов экипажа эвакуировались с авиасудна JAL в течение 18 минут. Из 6 человек службы безопасности на море выжил только командир корабля. По предварительным данным, диспетчер дал указание пассажирскому самолету приступить к посадке, а транспортному – выехать на боковую рулежную дорожку. Однако командир экипажа самолета службы безопасности на море, по всей видимости, воспринял это как разрешение на взлет и выехал на ВПП. При этом экипаж пассажирского судна сообщил, что визуально не смог распознать самолет службы безопасности на море. Идет расследование. Самолет службы безопасности на море готовился к вылету, чтобы доставить помощь в пострадавшие от землетрясения районы. После аварии в аэропорту ежедневно отменяют по 200 авиарейсов, что затрагивает планы более 30 тысяч человек в сутки.

https://ria.ru/20240102/samolet-1919466396.html

https://ria.ru/20231230/turtsiya-1919111026.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, токио, саппоро, airbus a350