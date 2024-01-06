https://ria.ru/20240106/yaponiya-1919899350.html
Япония увеличила число военных, ликвидирующих последствия землетрясения
Япония увеличила число военных, ликвидирующих последствия землетрясения - РИА Новости, 06.01.2024
Япония увеличила число военных, ликвидирующих последствия землетрясения
Министерство обороны Японии увеличило число сотрудников сил самообороны, которые работают в пострадавших от землетрясения районах, до 5 тысяч человек,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T07:35
2024-01-06T07:35
2024-01-06T07:35
исикава
япония
серия землетрясений в японии в 2024 году
в мире
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ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Министерство обороны Японии увеличило число сотрудников сил самообороны, которые работают в пострадавших от землетрясения районах, до 5 тысяч человек, информацию об этом министерство разместило на своем официальном сайте. Ранее сообщалось, что на месте работают 4600 сотрудников сил самообороны. "(На месте работают) от сухопутных сил самообороны 3150 человек и 19 самолетов, от военно-морских сил самообороны 1100 человек, 9 кораблей и 3 самолета, от военно-воздушных сил самообороны 760 человек, 12 поисковых собак и 11 самолетов. Всего 5 тысяч человек, 9 кораблей, 12 собак и 30 самолетов", - говорится в сообщении министерства. Силами самообороны было спасено 164 человека, роздано 5,1 тысячи сухих пайков, поставлено 120 тонн воды и расчищены участки на пяти дорогах префектурального и государственного значения. В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. В результате землетрясения погибли 100 человек, 516 получили ранения. В отношении 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек.
https://ria.ru/20240105/byudzhet-1919830277.html
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исикава, япония, серия землетрясений в японии в 2024 году, в мире
Исикава, Япония, Серия землетрясений в Японии в 2024 году, В мире
Япония увеличила число военных, ликвидирующих последствия землетрясения
Минобороны Японии увеличило число военных, устраняющих последствия землетрясения
ТОКИО, 6 янв – РИА Новости. Министерство обороны Японии увеличило число сотрудников сил самообороны, которые работают в пострадавших от землетрясения районах, до 5 тысяч человек, информацию об этом министерство разместило на своем официальном сайте.
Ранее сообщалось, что на месте работают 4600 сотрудников сил самообороны.
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"(На месте работают) от сухопутных сил самообороны 3150 человек и 19 самолетов, от военно-морских сил самообороны 1100 человек, 9 кораблей и 3 самолета, от военно-воздушных сил самообороны 760 человек, 12 поисковых собак и 11 самолетов. Всего 5 тысяч человек, 9 кораблей, 12 собак и 30 самолетов", - говорится в сообщении министерства.
Силами самообороны было спасено 164 человека, роздано 5,1 тысячи сухих пайков, поставлено 120 тонн воды и расчищены участки на пяти дорогах префектурального и государственного значения.
В первый день 2024 года в районе полуострова Ното префектуры Исикава
на западном побережье Японии произошла серия крупных землетрясений, самое сильное из которых было магнитудой 7,6. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны с севера до юга, а затем впервые с 2011 года угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра.
В результате землетрясения погибли 100 человек, 516 получили ранения. В отношении 211 человек местным властям не удается подтвердить их безопасность. Более 365 домов частично или полностью разрушены.
Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава, без света - более 23,9 тысяч домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 31,4 тысяч человек.
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