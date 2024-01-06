https://ria.ru/20240106/vzryvy-1919889951.html
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщил телеканал "Общественное". РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T02:29
2024-01-06T02:29
2024-01-06T02:29
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Взрывы прозвучали в Хмельницкой области Украины, сообщил телеканал "Общественное". "В Хмельницкой области прозвучали взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала. Ранее украинское издание "Страна" сообщало о взрывах в Днепропетровске (переименован украинскими властями в Днепр). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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хмельницкая область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Хмельницкая область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, В мире
СМИ сообщили о взрывах в Хмельницкой области
"Общественное": в Хмельницкой области прогремели взрывы