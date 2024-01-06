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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.01.2024
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08:56 06.01.2024 (обновлено: 08:57 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/vsu-1919902750.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.01.2024
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T08:56
2024-01-06T08:57
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецк
макеевка
украина
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 04.15 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 04.30 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, украинские войска с 04.15 по 04.30 мск выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html
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вооруженные силы украины, донецк, макеевка, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецк, Макеевка, Украина
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ выпустили 11 снарядов по Донецку, Макеевке, Ясиноватскому району и Горловке

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 04.15 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 04.30 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.
По данным ведомства, украинские войска с 04.15 по 04.30 мск выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкМакеевкаУкраина
 
 
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