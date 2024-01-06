https://ria.ru/20240106/vsu-1919902750.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 06.01.2024

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T08:56

2024-01-06T08:56

2024-01-06T08:57

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецк

макеевка

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg

ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, Макеевку, Ясиноватский район и Горловку, выпустив по ним 11 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 03.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 04.15 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 04.30 - населенный пункт Архангельское - город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале. По данным ведомства, украинские войска с 04.15 по 04.30 мск выпустили по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240106/dengi-1919867837.html

донецк

макеевка

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

вооруженные силы украины, донецк, макеевка, украина