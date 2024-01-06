https://ria.ru/20240106/velikobritaniya-1919916080.html

Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ

Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2024

Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ

Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц, сообщила газета Telegraph по... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:46

2024-01-06T10:46

2024-01-06T11:27

великобритания

в мире

технологии

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц, сообщила газета Telegraph по итогам собственного расследования. "Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 миллионов владельцев британских паспортов", - пишет издание. Газета отмечает, что данные она получила от МВД страны по закону о свободе информации. По данным Telegraph, полиция занималась подобными операциями по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев 2023 года использовала данные владельцев британских паспортов более 300 раз. Кроме них, правоохранители использовали и данные иммиграционной службы, содержащие информацию о мигрантах. Как сообщает издание, полиция за последние годы все чаще обращается к технологии распознавания лиц, но обычно применяет для этого национальную полицейскую базу данных, содержащую примерно 16 миллионов фото тех, кого когда-либо задерживали, включая тех, кому так и не предъявили обвинения.

https://ria.ru/20230219/rostekh-1852925558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

великобритания, в мире, технологии