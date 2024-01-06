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Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
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10:46 06.01.2024 (обновлено: 11:27 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/velikobritaniya-1919916080.html
Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ
Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ - РИА Новости, 06.01.2024
Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ
Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц, сообщила газета Telegraph по... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:46
2024-01-06T11:27
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц, сообщила газета Telegraph по итогам собственного расследования. "Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 миллионов владельцев британских паспортов", - пишет издание. Газета отмечает, что данные она получила от МВД страны по закону о свободе информации. По данным Telegraph, полиция занималась подобными операциями по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев 2023 года использовала данные владельцев британских паспортов более 300 раз. Кроме них, правоохранители использовали и данные иммиграционной службы, содержащие информацию о мигрантах. Как сообщает издание, полиция за последние годы все чаще обращается к технологии распознавания лиц, но обычно применяет для этого национальную полицейскую базу данных, содержащую примерно 16 миллионов фото тех, кого когда-либо задерживали, включая тех, кому так и не предъявили обвинения.
https://ria.ru/20230219/rostekh-1852925558.html
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великобритания, в мире, технологии
Великобритания, В мире, Технологии
Полиция Британии тайно использовала паспортные данные граждан, пишут СМИ

Telegraph: полиция Британии использовала данные граждан для распознавания лиц

© AFP 2023 / DANIEL LEALПолиция на посту в аэропорту Лондон-Сити
Полиция на посту в аэропорту Лондон-Сити - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL LEAL
Полиция на посту в аэропорту Лондон-Сити . Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Полиция Великобритании тайно использовала базу данных владельцев британских паспортов для применения технологии распознавания лиц, сообщила газета Telegraph по итогам собственного расследования.
"Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 миллионов владельцев британских паспортов", - пишет издание.
Вид на стадион «Лужники» перед финалом ЧМ-2018 по футболу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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19 февраля 2023, 06:01
Газета отмечает, что данные она получила от МВД страны по закону о свободе информации.
По данным Telegraph, полиция занималась подобными операциями по меньшей мере с 2019 года и только за первые девять месяцев 2023 года использовала данные владельцев британских паспортов более 300 раз. Кроме них, правоохранители использовали и данные иммиграционной службы, содержащие информацию о мигрантах.
Как сообщает издание, полиция за последние годы все чаще обращается к технологии распознавания лиц, но обычно применяет для этого национальную полицейскую базу данных, содержащую примерно 16 миллионов фото тех, кого когда-либо задерживали, включая тех, кому так и не предъявили обвинения.
Московское метро - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
В Москве система распознавания лиц в метро помогла поймать преступника
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