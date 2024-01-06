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СМИ: израильские ВВС нанесли удары по окрестностям городов в Ливане

СМИ: израильские ВВС нанесли удары по окрестностям городов в Ливане - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: израильские ВВС нанесли удары по окрестностям городов в Ливане

Израильские военные самолеты нанесли удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда, сообщает катарский телеканал Аl Jazeera. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T18:35

2024-01-06T18:35

2024-01-06T18:49

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ТУНИС, 6 янв - РИА Новости. Израильские военные самолеты нанесли удары по окрестностям ливанских городов Тир и Сайда, сообщает катарский телеканал Аl Jazeera."Нанесены израильские авиаудары по Аль-Калиле, к югу от ливанского города Тир... израильские авиаудары (были нанесены) по территории между двумя городками Каусария ас-Сияд и аш-Шаркия в южном округе Сайды", - сообщает корреспондент телеканала.В субботу утром ливанское движение объявило об обстреле израильской военной базы по воздушному контролю "Мерон" 62 ракетами различных типов. Согласно заявлению движения, эти удары "были первым ответом на убийство лидера "Бригад аль-Кассам" Салеха аль-Арури и его братьев".Во вторник национальное агентство Ливана NNA сообщило, что израильский беспилотник атаковал офис палестинского движения ХАМАС в Южном Бейруте, в результате его подрыва погибли шесть человек. По информации ливанского телеканала Al Mayadeen, погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури. Его гибель, а также гибель еще двух командиров военного крыла ХАМАС "Бригад аль-Кассама" и трех рядовых бойцов подтвердил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. Израильские СМИ сообщили, что во время взрыва в Бейруте был убит командующий операциями ХАМАС на юге Ливана. Ливанское движение "Хезболлах" пригрозило Израилю ответом и наказанием за убийство Салеха аль-Арура и двух командиров военного крыла "Бригады аль-Кассама".Ситуация в южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа. Израильская армия и бойцы "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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в мире, ливан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, хамас, хезболла, бейрут