https://ria.ru/20240106/uchitel-1919884329.html

СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле

СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле

Учитель-еврей в американском штате Джорджия лишился работы и попал под суд после того, как якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, оскорбившейся... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T00:44

2024-01-06T00:44

2024-01-06T00:44

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джорджия

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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Учитель-еврей в американском штате Джорджия лишился работы и попал под суд после того, как якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, оскорбившейся наличием израильского флага в классной комнате, передает телеканал Fox News. Бенджамину Ризу, который преподавал в средней школе обществознание, грозят обвинения в угрозах террористического характера и жестоком обращении с несовершеннолетними. В ожидании суда он отпущен под залог и отказывается признавать вину. В следственных материалах, которые цитирует телеканал, со слов потерпевшей говорится, что 7 декабря она заявила учителю, что считает оскорбительным демонстрацию флага Израиля, поскольку израильтяне убивают палестинцев, и услышала в ответ нецензурную брань, обвинения в антисемитизме и угрозы физической расправы. "Очевидцы, включая персонал школы, утверждали, что слышали, как Риз использовал нецензурные выражения и якобы кричал: "Ты (нецензурно) кусок дерьма!... Мне следует отрезать твою (нецензурно) голову". Некоторые ученики добавили, что даже слышали, как Риз говорил, что "перережет ее чертову глотку, вытащит ее задницу на улицу и отрежет голову", - сказано в сообщении.

https://ria.ru/20231129/klinton-1912777991.html

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израиль, джорджия, в мире