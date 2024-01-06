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СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле - РИА Новости, 06.01.2024
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СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле
СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле - РИА Новости, 06.01.2024
СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле
Учитель-еврей в американском штате Джорджия лишился работы и попал под суд после того, как якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, оскорбившейся... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T00:44
2024-01-06T00:44
израиль
джорджия
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Учитель-еврей в американском штате Джорджия лишился работы и попал под суд после того, как якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, оскорбившейся наличием израильского флага в классной комнате, передает телеканал Fox News. Бенджамину Ризу, который преподавал в средней школе обществознание, грозят обвинения в угрозах террористического характера и жестоком обращении с несовершеннолетними. В ожидании суда он отпущен под залог и отказывается признавать вину. В следственных материалах, которые цитирует телеканал, со слов потерпевшей говорится, что 7 декабря она заявила учителю, что считает оскорбительным демонстрацию флага Израиля, поскольку израильтяне убивают палестинцев, и услышала в ответ нецензурную брань, обвинения в антисемитизме и угрозы физической расправы. "Очевидцы, включая персонал школы, утверждали, что слышали, как Риз использовал нецензурные выражения и якобы кричал: "Ты (нецензурно) кусок дерьма!... Мне следует отрезать твою (нецензурно) голову". Некоторые ученики добавили, что даже слышали, как Риз говорил, что "перережет ее чертову глотку, вытащит ее задницу на улицу и отрежет голову", - сказано в сообщении.
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израиль, джорджия, в мире
Израиль, Джорджия, В мире
СМИ: в США учитель пригрозил ученице "отрезать голову" за слова об Израиле

Fox: в США учитель пригрозил отрезать голову ученице, недовольной флагом Израиля

© AP Photo / Jae C. HongРодители провожают детей в школу в США
Родители провожают детей в школу в США - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© AP Photo / Jae C. Hong
Родители провожают детей в школу в США . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Учитель-еврей в американском штате Джорджия лишился работы и попал под суд после того, как якобы пригрозил отрезать голову школьнице-мусульманке, оскорбившейся наличием израильского флага в классной комнате, передает телеканал Fox News.
Бенджамину Ризу, который преподавал в средней школе обществознание, грозят обвинения в угрозах террористического характера и жестоком обращении с несовершеннолетними. В ожидании суда он отпущен под залог и отказывается признавать вину.
В следственных материалах, которые цитирует телеканал, со слов потерпевшей говорится, что 7 декабря она заявила учителю, что считает оскорбительным демонстрацию флага Израиля, поскольку израильтяне убивают палестинцев, и услышала в ответ нецензурную брань, обвинения в антисемитизме и угрозы физической расправы.
"Очевидцы, включая персонал школы, утверждали, что слышали, как Риз использовал нецензурные выражения и якобы кричал: "Ты (нецензурно) кусок дерьма!... Мне следует отрезать твою (нецензурно) голову". Некоторые ученики добавили, что даже слышали, как Риз говорил, что "перережет ее чертову глотку, вытащит ее задницу на улицу и отрежет голову", - сказано в сообщении.
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