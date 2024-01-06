В Белоруссии задержали трех участников рок-группы Nizkiz
В Могилеве задержали трех из четверых участников рок-группы Nizkiz
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Трех участников музыкальной группы Nizkiz, снявшей клип в 2020 году на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске, задержали в Белоруссии, сообщил региональный государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев".
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"Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилеве. Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь и вот решили вернуться", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram.
Согласно размещенному в Telegram-канале видеосюжету телеканала, задержание происходило при участии ОМОНа. Отмечается, что в 2020 году группа по заказу польского ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским, написала "Песню белорусских протестов" и сняла клип на нее на одной из несанкционированных акций оппозиции.
Судя по сюжету телеканала, задержаны вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин. "В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились", — заявил в сюжете солист группы. Он добавил, что примерно с 2018 года группа принимала участие в музыкальных мероприятиях по приглашению представителей белорусской оппозиции и поддерживающих ее СМИ.
В сюжете говорится, что участники группы будут привлечены к ответственности, но не конкретизируется суть обвинений и статьи, по которым они квалифицированы.
Группа Nizkiz была создана в Могилеве в 2008 году.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.