https://ria.ru/20240106/uchastniki-1919942456.html

В Белоруссии задержали трех участников рок-группы Nizkiz

В Белоруссии задержали трех участников рок-группы Nizkiz - РИА Новости, 06.01.2024

В Белоруссии задержали трех участников рок-группы Nizkiz

Трех участников музыкальной группы Nizkiz, снявшей клип в 2020 году на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске, задержали в Белоруссии, сообщил... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T14:35

2024-01-06T14:35

2024-01-06T15:51

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МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Трех участников музыкальной группы Nizkiz, снявшей клип в 2020 году на одной из несанкционированных акций оппозиции в Минске, задержали в Белоруссии, сообщил региональный государственный телеканал "Беларусь 4 Могилев". "Троих из четверых участников белорусской рок-группы задержали правоохранители в Могилеве. Музыканты после событий 2020 года покинули Беларусь и вот решили вернуться", — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram.Согласно размещенному в Telegram-канале видеосюжету телеканала, задержание происходило при участии ОМОНа. Отмечается, что в 2020 году группа по заказу польского ресурса, признанного в Белоруссии экстремистским, написала "Песню белорусских протестов" и сняла клип на нее на одной из несанкционированных акций оппозиции. Судя по сюжету телеканала, задержаны вокалист Александр Ильин, бас-гитарист Сергей Кульша и барабанщик Дмитрий Холявкин. "В 2020 году нашу популярность решили использовать. Нам предложили снять клип на акциях протеста в Минске. На волне эмоций, информационного шума мы согласились", — заявил в сюжете солист группы. Он добавил, что примерно с 2018 года группа принимала участие в музыкальных мероприятиях по приглашению представителей белорусской оппозиции и поддерживающих ее СМИ. В сюжете говорится, что участники группы будут привлечены к ответственности, но не конкретизируется суть обвинений и статьи, по которым они квалифицированы. Группа Nizkiz была создана в Могилеве в 2008 году.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля 2021 года заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://ria.ru/20231002/diversant-1899816200.html

https://ria.ru/20231218/grazhdanstvo-1916582749.html

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в мире, белоруссия, минск, могилев, александр лукашенко, омон россии, telegram