https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919905321.html

Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ

Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ - РИА Новости, 06.01.2024

Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ

Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочего визита в ОАЭ, пригласил бизнес этой страны к участию в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T09:17

2024-01-06T09:17

2024-01-06T09:17

экономика

туркмения

оаэ

дубай

гурбангулы бердымухамедов

туркменгаз

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АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочего визита в ОАЭ, пригласил бизнес этой страны к участию в разработке туркменских газовых месторождений и строительстве экспортных газопроводов, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Экс-глава Туркмении заявил об этом в ходе переговоров в Дубае с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом Аль Тайером. Как сказал на переговорах Гурбангулы Бердымухамедов, главными задачами топливно-энергетического комплекса Туркмении являются увеличение объемов добычи нефти и природного газа, а также экспорта туркменских энергоносителей и продуктов их переработки. "В данной связи партнеры и инвесторы из ОАЭ приглашаются к участию в реализации новых энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного туркменского газа в страны региона и другие государства", - цитирует издание главу Народного совета. По итогам рабочего визита экс-главы Туркмении в ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным концерном "Туркменгаз" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). Документ говорит о намерении сторон привлечь стратегических партнеров для III этапа освоения гигантского газового месторождения "Галкыныш" в Туркмении и участия в строительстве газопроводной инфраструктуры для экспорта газа. Компания Dragon Oil с головным офисом в Дубае, работает на туркменском шельфе Каспия с 2000 года на основе Соглашения о разделе продукции. Газовое месторождение "Галкыныш" является одним из крупнейших в мире. Британская компания Gafney, Cline & Associates оценивает запасы этого месторождения в объеме более 27 триллионов кубометров газа. Халк Маслахаты Туркменистана - высший представительный орган народной власти в стране.

https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html

https://ria.ru/20231108/turkmeniya-1908070417.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, туркмения, оаэ, дубай, гурбангулы бердымухамедов, туркменгаз