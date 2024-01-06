https://ria.ru/20240106/turkmeniya-1919905321.html
Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ
Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ - РИА Новости, 06.01.2024
Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ
Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочего визита в ОАЭ, пригласил бизнес этой страны к участию в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T09:17
2024-01-06T09:17
2024-01-06T09:17
экономика
туркмения
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дубай
гурбангулы бердымухамедов
туркменгаз
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АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости. Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочего визита в ОАЭ, пригласил бизнес этой страны к участию в разработке туркменских газовых месторождений и строительстве экспортных газопроводов, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Экс-глава Туркмении заявил об этом в ходе переговоров в Дубае с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом Аль Тайером. Как сказал на переговорах Гурбангулы Бердымухамедов, главными задачами топливно-энергетического комплекса Туркмении являются увеличение объемов добычи нефти и природного газа, а также экспорта туркменских энергоносителей и продуктов их переработки. "В данной связи партнеры и инвесторы из ОАЭ приглашаются к участию в реализации новых энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного туркменского газа в страны региона и другие государства", - цитирует издание главу Народного совета. По итогам рабочего визита экс-главы Туркмении в ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным концерном "Туркменгаз" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби (ADNOC). Документ говорит о намерении сторон привлечь стратегических партнеров для III этапа освоения гигантского газового месторождения "Галкыныш" в Туркмении и участия в строительстве газопроводной инфраструктуры для экспорта газа. Компания Dragon Oil с головным офисом в Дубае, работает на туркменском шельфе Каспия с 2000 года на основе Соглашения о разделе продукции. Газовое месторождение "Галкыныш" является одним из крупнейших в мире. Британская компания Gafney, Cline & Associates оценивает запасы этого месторождения в объеме более 27 триллионов кубометров газа. Халк Маслахаты Туркменистана - высший представительный орган народной власти в стране.
https://ria.ru/20230927/turkmeniya-1898857257.html
https://ria.ru/20231108/turkmeniya-1908070417.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, туркмения, оаэ, дубай, гурбангулы бердымухамедов, туркменгаз
Экономика, Туркмения, ОАЭ, Дубай, Гурбангулы Бердымухамедов, Туркменгаз
Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ
Туркмения пригласила бизнес из ОАЭ добывать газ и строить экспортные газопроводы
АШХАБАД, 6 янв - РИА Новости.
Председатель Халк Маслахаты (Народного совета) Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, в ходе рабочего визита в ОАЭ, пригласил бизнес этой страны к участию в разработке туркменских газовых месторождений и строительстве экспортных газопроводов, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан"
.
Экс-глава Туркмении заявил об этом в ходе переговоров в Дубае
с председателем совета директоров компании Dragon Oil Сайедом Аль Тайером. Как сказал на переговорах Гурбангулы Бердымухамедов, главными задачами топливно-энергетического комплекса Туркмении являются увеличение объемов добычи нефти и природного газа, а также экспорта туркменских энергоносителей и продуктов их переработки.
Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией
"В данной связи партнеры и инвесторы из ОАЭ приглашаются к участию в реализации новых энергетических проектов, касающихся строительства газопроводной инфраструктуры, предназначенной для поставок природного туркменского газа в страны региона и другие государства", - цитирует издание главу Народного совета.
По итогам рабочего визита экс-главы Туркмении в ОАЭ был подписан меморандум о взаимопонимании между государственным концерном "Туркменгаз
" и национальной нефтяной компанией Абу-Даби
(ADNOC). Документ говорит о намерении сторон привлечь стратегических партнеров для III этапа освоения гигантского газового месторождения "Галкыныш" в Туркмении и участия в строительстве газопроводной инфраструктуры для экспорта газа.
Компания Dragon Oil с головным офисом в Дубае, работает на туркменском шельфе Каспия с 2000 года на основе Соглашения о разделе продукции.
Газовое месторождение "Галкыныш" является одним из крупнейших в мире. Британская компания Gafney, Cline & Associates оценивает запасы этого месторождения в объеме более 27 триллионов кубометров газа.
Халк Маслахаты Туркменистана - высший представительный орган народной власти в стране.
МИД рассказал о диалоге с Туркменией по вопросам энергетики