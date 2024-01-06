https://ria.ru/20240106/teplo-1919986654.html

Тепло вернули в 45 домов Подольска

Тепло вернули в 45 домов Подольска - РИА Новости, 06.01.2024

Тепло вернули в 45 домов Подольска

Тепло уже подано в 45 многоквартирных жилых домов Подольска, на магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы, сообщил глава горокруга Григорий... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T21:16

2024-01-06T21:16

2024-01-06T21:29

подольск

жкх

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Тепло уже подано в 45 многоквартирных жилых домов Подольска, на магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы, сообщил глава горокруга Григорий Артамонов."На данный час локализованы аварии на магистралях, обследованы трубопроводы. Где необходимо, запускаем прогрев систем тепловыми пушками. Тепло подано в 45 многоквартирных домов", - отметил Артамонов в своём официальном Telegram-канале.По словам главы округа, специалисты продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома."Сейчас запускаем тепло по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5; Проспект 50 лет Октября, 7/7", - добавил Артамонов.

https://ria.ru/20240106/klimovsk-1919985934.html

подольск

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подольск, жкх