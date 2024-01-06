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В зоне СВО провели телемост для бойцов из Татарстана - РИА Новости, 06.01.2024
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05:35 06.01.2024 (обновлено: 09:41 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/telemost-1919894853.html
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Татарстана
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Татарстана - РИА Новости, 06.01.2024
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Татарстана
Праздничный телемост для военнослужащих группировки российских войск "Центр" из Татарстана и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:35
2024-01-06T09:41
россия
центральный военный округ
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Праздничный телемост для военнослужащих группировки российских войск "Центр" из Татарстана и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ. "В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся праздничный телемост между военнослужащими мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) и их родными и близкими, проживающими в Республике Татарстан", - заявили в оборонном ведомстве. Обе стороны обменялись поздравлениями с наступившим Новым Годом, после чего перешли к индивидуальному общению. В завершение мероприятия военный комиссариат республики подарил приехавшим на мероприятие родственникам сладкие подарки и пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми. "Проведение телемостов очень благотворно сказывается на боевом духе бойцов, помогая почувствовать близость со своими семьями, что даёт новые силы идти вперёд к победе", - дополнили в Минобороны.
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россия, центральный военный округ
Россия, Центральный военный округ
В зоне СВО провели телемост для бойцов из Татарстана

Минобороны провело телемост из зоны СВО для бойцов из Татарстана с их родными

© Минобороны РоссииПраздничный телемост между военнослужащими и Республикой Татарстан в зоне проведения СВО. 6 января 2024
Праздничный телемост между военнослужащими и Республикой Татарстан в зоне проведения СВО. 6 января 2024
© Минобороны России
Праздничный телемост между военнослужащими и Республикой Татарстан в зоне проведения СВО. 6 января 2024
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ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Праздничный телемост для военнослужащих группировки российских войск "Центр" из Татарстана и их родных состоялся в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.
«
"В зоне проведения специальной военной операции (СВО) состоялся праздничный телемост между военнослужащими мотострелкового подразделения Центрального военного округа (ЦВО) и их родными и близкими, проживающими в Республике Татарстан", - заявили в оборонном ведомстве.
Обе стороны обменялись поздравлениями с наступившим Новым Годом, после чего перешли к индивидуальному общению. В завершение мероприятия военный комиссариат республики подарил приехавшим на мероприятие родственникам сладкие подарки и пожелал бойцам скорейшей победы и возвращения домой живыми и здоровыми.
"Проведение телемостов очень благотворно сказывается на боевом духе бойцов, помогая почувствовать близость со своими семьями, что даёт новые силы идти вперёд к победе", - дополнили в Минобороны.
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РоссияЦентральный военный округ
 
 
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