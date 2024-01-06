https://ria.ru/20240106/su-25-1919894110.html

Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ

Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024

Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ

Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T05:07

2024-01-06T05:07

2024-01-06T05:07

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

су-25

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914557136_0:0:3250:1828_1920x0_80_0_0_65b06bbb37aadd388719f7b28e20bdc5.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров. "По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в министерстве.

https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919308924.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, воздушно-космические силы россии, су-25