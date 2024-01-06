https://ria.ru/20240106/su-25-1919894110.html
Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ
Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ - РИА Новости, 06.01.2024
Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ
Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T05:07
2024-01-06T05:07
2024-01-06T05:07
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россия
воздушно-космические силы россии
су-25
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ. "Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров. "По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в министерстве.
https://ria.ru/20240101/spetsoperatsiya-1919308924.html
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россия, воздушно-космические силы россии, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Су-25
Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении живую силу ВСУ
Экипажи Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты и живую силу ВСУ
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Экипажи Су-25 ВКС России поразили опорные пункты и живую силу украинских войск на донецком направлении, видео предоставило Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовиков Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) поразили опорные пункты и живую силу противника на донецком направлении", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами (НАР) С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 метров.
"По докладам передового авиационного наводчика все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме", - сообщили в министерстве.
Российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении