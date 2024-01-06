https://ria.ru/20240106/spetsoperatsiya-1919933126.html
ВСУ потеряли до 25 военных на Запорожском направлении
ВСУ потеряли до 25 военных на Запорожском направлении - РИА Новости, 06.01.2024
ВСУ потеряли до 25 военных на Запорожском направлении
Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, противник потерял до 25 солдат и танк,... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T13:21
2024-01-06T13:21
2024-01-06T13:28
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трёх украинских бригад на запорожском направлении, противник потерял до 25 солдат и танк, сообщили в субботу в Минобороны РФ."На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами оперативно-тактической авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 117-й механизированной, 71-й пехотной бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Вербовое, Работино и Малая Токмачка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери противника на данном направлении составили до 25 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - добавили в Минобороны РФ.
https://radiosputnik.ru/20240106/svo-1919933573.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Украина
ВСУ потеряли до 25 военных на Запорожском направлении
Минобороны: на Запорожском направлении потери ВСУ составили до 25 военнослужащих