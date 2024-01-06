https://ria.ru/20240106/sochelnik-1919982098.html
В Донецке в Рождественский сочельник прошла праздничная служба
В Донецке в Рождественский сочельник прошла праздничная служба - РИА Новости, 06.01.2024
В Донецке в Рождественский сочельник прошла праздничная служба
Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела, многие прихожане... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T20:15
2024-01-06T20:15
2024-01-06T20:18
религия
донецк
новый год
иисус христос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919982570_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b6dd55c021d75ef14a5dc2113f11b53d.jpg
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела, многие прихожане посетили божественную литургию, передает корреспондент РИА Новости. "Всех дончан, всех защитников нашего отечества, в этот славный день захотелось выйти на улицу и быть причастным к славному событию Рождества Христово, прихожане собрались в церкви, с ними находиться рядом приятно, чувствуешь поддержку и сам пытаешься оказать какую-то поддержку. С благим днем вас всех! Были такие звуки сильные, но не страшно. Праздник важен тем, что чувствуешь себя уверенно - нам ничего не страшно. Считаю, что этот праздник очень важен, он объединяет людей в их вере, в их доброте, в их вере в победу над злом, в их вере в то, что они всегда найдут поддержку среди своих горожан. Добро должно победить зло - это самое важное. Так всегда было, так есть и так всегда будет", — поделился прихожанин храма Марат. Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова. Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа.
https://ria.ru/20240106/patriarkh-1919962265.html
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919982570_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_35bbf13492f265c11eb6be7670a3260b.jpg
Рождественская служба в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка
Праздничная служба в Рождественский сочельник прошла в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, ее посетили многие, несмотря на угрозу обстрела. "Этот праздник очень важен, он объединяет людей в их вере, в их доброте, в их вере в победу над злом", - рассказал РИА Новости прихожанин храма Марат.
2024-01-06T20:15
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, новый год, иисус христос
Религия, Донецк, Новый год, Иисус Христос
В Донецке в Рождественский сочельник прошла праздничная служба
В Донецке в Рождественский сочельник прошла праздничная служба
ДОНЕЦК, 6 янв - РИА Новости. Православное богослужение в Рождественский сочельник прошло в Спасо-Преображенском кафедральном храме Донецка, несмотря на угрозу обстрела, многие прихожане посетили божественную литургию, передает корреспондент РИА Новости.
"Всех дончан, всех защитников нашего отечества, в этот славный день захотелось выйти на улицу и быть причастным к славному событию Рождества Христово, прихожане собрались в церкви, с ними находиться рядом приятно, чувствуешь поддержку и сам пытаешься оказать какую-то поддержку. С благим днем вас всех! Были такие звуки сильные, но не страшно. Праздник важен тем, что чувствуешь себя уверенно - нам ничего не страшно. Считаю, что этот праздник очень важен, он объединяет людей в их вере, в их доброте, в их вере в победу над злом, в их вере в то, что они всегда найдут поддержку среди своих горожан. Добро должно победить зло - это самое важное. Так всегда было, так есть и так всегда будет", — поделился прихожанин храма Марат.
Шестого января (24 декабря по старому стилю) – день Навечерия Рождества Христова, или Рождественский сочельник, – последний день 40-дневного Рождественского поста в канун праздника Рождества Христова.
Само название "сочельник" происходит, как полагают, от слова "сочиво" (то же, что "коливо" – вареные зерна риса или пшеницы). Вкушать сочиво, или коливо, положено в канун праздника только после литургии (главное богослужение, за которым совершается таинство Причастия), соединяющейся с вечерней (вечернее богослужение). У православных есть традиция не вкушать пищу до первой вечерней звезды - символа вифлеемской звезды на Востоке, возвестившей миру о рождении Иисуса Христа
.
Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь