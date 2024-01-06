Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением - РИА Новости, 06.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:17 06.01.2024 (обновлено: 07:20 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/soboleznovaniya-1919898723.html
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением - РИА Новости, 06.01.2024
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением
Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T07:17
2024-01-06T07:20
япония
исикава
ким чен ын
фумио кисида
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/11/1553031102_0:288:2616:1760_1920x0_80_0_0_71ba273c8c193d06354cbeb831ad0b53.jpg
СЕУЛ, 6 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Японии уже достигло 100 человек. "Восприняв известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования Вам и в Вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - цитирует телеграмму северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ын пожелал жителям пострадавшего района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
https://ria.ru/20240105/zemletryaseniya-1919875572.html
япония
исикава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155303/11/1553031102_0:43:2616:2005_1920x0_80_0_0_e5a461154ee8f674e7a516f606168c41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, исикава, ким чен ын, фумио кисида, в мире
Япония, Исикава, Ким Чен Ын, Фумио Кисида, В мире
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением

ЦТАК: Ким Чен Ын направил соболезнования премьеру Японии из-за землетрясения

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЛидер КНДР Ким Чен Ын
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Лидер КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
Читать ria.ru в
СЕУЛ, 6 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Японии уже достигло 100 человек.
Вид на Токио, Япония - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
В Японии рассказали, чем грозит новое топливо для ракет КНДР
15 ноября 2023, 06:28
"Восприняв известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования Вам и в Вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - цитирует телеграмму северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын пожелал жителям пострадавшего района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни".
В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
Последствия землетрясения в Японии - РИА Новости, 1920, 05.01.2024
СМИ сообщили о повреждениях на японской АЭС "Сика" после землетрясений
Вчера, 22:23
 
ЯпонияИсикаваКим Чен ЫнФумио КисидаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала