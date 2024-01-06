https://ria.ru/20240106/soboleznovaniya-1919898723.html

Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением

Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением - РИА Новости, 06.01.2024

Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением

Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T07:17

2024-01-06T07:17

2024-01-06T07:20

япония

исикава

ким чен ын

фумио кисида

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СЕУЛ, 6 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Японии уже достигло 100 человек. "Восприняв известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования Вам и в Вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - цитирует телеграмму северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ын пожелал жителям пострадавшего района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.

https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html

https://ria.ru/20240105/zemletryaseniya-1919875572.html

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япония, исикава, ким чен ын, фумио кисида, в мире