https://ria.ru/20240106/soboleznovaniya-1919898723.html
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением - РИА Новости, 06.01.2024
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением
Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T07:17
2024-01-06T07:17
2024-01-06T07:20
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СЕУЛ, 6 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава. Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Японии уже достигло 100 человек. "Восприняв известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования Вам и в Вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - цитирует телеграмму северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ким Чен Ын пожелал жителям пострадавшего района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни". В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было. Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
https://ria.ru/20231115/kndr-1909503236.html
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япония, исикава, ким чен ын, фумио кисида, в мире
Япония, Исикава, Ким Чен Ын, Фумио Кисида, В мире
Ким Чен Ын направил Кисиде соболезнования в связи с землетрясением
ЦТАК: Ким Чен Ын направил соболезнования премьеру Японии из-за землетрясения
СЕУЛ, 6 янв - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу направил премьер-министру Японии Фумио Кисиде телеграмму с соболезнованиями в связи с землетрясением, которое произошло 1 января в японской префектуре Исикава.
Ранее сообщалось, что число жертв землетрясения в Японии уже достигло 100 человек.
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"Восприняв известие о том, что, к несчастью, в начале года в Японии произошло землетрясение, приведшее к многочисленным человеческим жертвам и серьезному материальному ущербу, выражаю искреннее сочувствие и соболезнования Вам и в Вашем лице семьям погибших и пострадавшим", - цитирует телеграмму северокорейского лидера Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ким Чен Ын пожелал жителям пострадавшего района Японии "немедленной" ликвидации последствий землетрясения и восстановления "стабильной жизни".
В первый день 2024 года в районе префектуры Исикава на западном побережье Японии в 16.06 (10.06 мск) произошла серия крупных землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с "крайне близким к поверхности" очагом. Магнитуда основной части толчков была в пределах от 4,5 до 5,7. Подземные толчки были зафиксированы от 3 до 7 баллов по семибалльной шкале, принятой в Японии. Из-за землетрясений была объявлена угроза цунами на всем западном побережье страны от севера до юга, а затем, впервые с 2011 года, угроза большого цунами в районе префектуры Исикава. В ряде мест на побережье высота цунами составила 4,2 метра. Нештатных ситуаций на АЭС зафиксировано не было.
Без воды остаются 66 тысяч домохозяйств в префектуре Исикава. Без света - более 23,9 тысячи домохозяйств. В префектуре Исикава открыты 370 эвакуационных пунктов, число эвакуированных превышает 32,6 тысячи человек. В спасательно-поисковых операциях принимают участие 4600 сотрудников сил самообороны.
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