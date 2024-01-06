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Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада - РИА Новости, 06.01.2024
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12:42 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/snegopad-1919928401.html
Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада
Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада - РИА Новости, 06.01.2024
Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада
Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве, утром специалисты провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T12:42
2024-01-06T12:42
общество
москва
городское хозяйство москвы
петр бирюков
новый год
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве, утром специалисты провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил более 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится - прирост снега может составить еще до одного сантиметра. Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В 11.00 приступили к очередному циклу работ. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сообщил Бирюков. В материале уточнили, что в течение дня организована очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов зданий. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240106/sneg-1919920397.html
https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html
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общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый год, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Новый год, Московское центральное кольцо (МЦК)
Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада

Бирюков: городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
Уборка снега в Москве - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве, утром специалисты провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил более 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится - прирост снега может составить еще до одного сантиметра. Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В 11.00 приступили к очередному циклу работ. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сообщил Бирюков.
В материале уточнили, что в течение дня организована очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов зданий.
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"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.
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ОбществоМоскваГородское хозяйство МосквыПетр БирюковНовый годМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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