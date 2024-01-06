Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада
Бирюков: городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыУборка снега в Москве
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Уборка снега в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве, утром специалисты провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил более 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится - прирост снега может составить еще до одного сантиметра. Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В 11.00 приступили к очередному циклу работ. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сообщил Бирюков.
В материале уточнили, что в течение дня организована очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов зданий.
"Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.