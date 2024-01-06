https://ria.ru/20240106/snegopad-1919928401.html

Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада

Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада - РИА Новости, 06.01.2024

Заммэра Москвы рассказал о работе городских служб после снегопада

Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве, утром специалисты провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T12:42

2024-01-06T12:42

2024-01-06T12:42

общество

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

новый год

московское центральное кольцо (мцк)

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Городские службы ликвидируют последствия ночного снегопада в Москве, утром специалисты провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Его слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. "За прошедшую ночь прирост свежевыпавшего снега составил более 6 сантиметров. В течение дня снегопад продолжится - прирост снега может составить еще до одного сантиметра. Ранним утром провели сплошное механизированное подметание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. В 11.00 приступили к очередному циклу работ. Для уборки города задействовано необходимое количество роторной и другой техники. Особое внимание уделяется оперативной очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы и потребительского рынка", – сообщил Бирюков. В материале уточнили, что в течение дня организована очистка от снега скатных кровель многоквартирных домов и выступающих элементов фасадов зданий. "Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями. Просим пешеходов быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240106/sneg-1919920397.html

https://ria.ru/20240106/pogoda-1919915523.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков, новый год, московское центральное кольцо (мцк)