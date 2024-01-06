https://ria.ru/20240106/shtab-1919912957.html
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов - РИА Новости, 06.01.2024
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов
Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:16
2024-01-06T10:16
2024-01-06T10:16
политика
россия
ставропольский край
севастополь
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_0:384:2937:2036_1920x0_80_0_0_9e84514e144eb6596ab43b4f2de97140.jpg
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на официальном сайте кандидата putin2024.ru. Ранее в штаб поступили первые подписи из 20 регионов. "Шестого января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Как отмечают в штабе, подсчет и проверка собранных документов продолжаются. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
https://ria.ru/20240106/tramp-1919894375.html
россия
ставропольский край
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732953979_382:132:2937:2048_1920x0_80_0_0_4fd21585a9e98749148f184a52af8d3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, ставропольский край, севастополь, владимир путин
Политика, Россия, Ставропольский край, Севастополь, Владимир Путин
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов
В избирательный штаб Путина в субботу поступят подписи еще из 25 регионов