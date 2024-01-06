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Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов - РИА Новости, 06.01.2024
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10:16 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/shtab-1919912957.html
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов - РИА Новости, 06.01.2024
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов
Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:16
2024-01-06T10:16
политика
россия
ставропольский край
севастополь
владимир путин
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на официальном сайте кандидата putin2024.ru. Ранее в штаб поступили первые подписи из 20 регионов. "Шестого января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Как отмечают в штабе, подсчет и проверка собранных документов продолжаются. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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политика, россия, ставропольский край, севастополь, владимир путин
Политика, Россия, Ставропольский край, Севастополь, Владимир Путин
Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов

В избирательный штаб Путина в субботу поступят подписи еще из 25 регионов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на официальном сайте кандидата putin2024.ru.
Ранее в штаб поступили первые подписи из 20 регионов.
"Шестого января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении.
Как отмечают в штабе, подсчет и проверка собранных документов продолжаются.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.
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