https://ria.ru/20240106/shtab-1919912957.html

Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов

Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов - РИА Новости, 06.01.2024

Штаб Путина ожидает подписи в его поддержку еще из 25 регионов

Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:16

2024-01-06T10:16

2024-01-06T10:16

политика

россия

ставропольский край

севастополь

владимир путин

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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Подписи в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина еще из 25 регионов России поступят в его Центральный избирательный штаб в субботу, сообщается на официальном сайте кандидата putin2024.ru. Ранее в штаб поступили первые подписи из 20 регионов. "Шестого января документы представят 25 субъектов РФ: Чеченская Республика, Адыгея, Калмыкия, Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Северная Осетия-Алания. Также Краснодарский и Ставропольский края, город Севастополь, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Курганская, Свердловская, Тюменская и Челябинская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Кроме того, будет доставлена первая партия собранных подписей из новых регионов: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей", - говорится в сообщении. Как отмечают в штабе, подсчет и проверка собранных документов продолжаются. Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, ставропольский край, севастополь, владимир путин