Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО из Подмосковья
Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО Александра Сычева
© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил семью погибшего бойца СВО с Новым годом и наступающим Рождеством, ранее глава региона передал семье героя медаль "Золотая звезда", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
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"Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации. Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. У бойца осталась супруга Ирина и четверо детей – 12-летний Денис, восьмилетний Кирилл и четырехлетние двойняшки Алина и Алена", - отмечается в сообщении.
© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
По данным пресс-службы, в конце декабря в рамках губернаторской премии "Мы рядом. Доброе дело" Воробьев передал семье государственную награду - медаль "Золотая звезда", которой папа и муж был также удостоен посмертно.
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"Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. Сорок пятая бригада – это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. В Московской области много героев, потому что воинских подразделений у нас достаточно. Мы стараемся уделять внимание, помогать", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.