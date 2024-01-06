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Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО из Подмосковья - РИА Новости, 06.01.2024
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17:39 06.01.2024 (обновлено: 18:08 06.01.2024)
https://ria.ru/20240106/semya-1919964467.html
Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО из Подмосковья
Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО из Подмосковья - РИА Новости, 06.01.2024
Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО из Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил семью погибшего бойца СВО с Новым годом и наступающим Рождеством, ранее глава региона передал семье... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T17:39
2024-01-06T18:08
общество
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
россия
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил семью погибшего бойца СВО с Новым годом и наступающим Рождеством, ранее глава региона передал семье героя медаль "Золотая звезда", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации. Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. У бойца осталась супруга Ирина и четверо детей – 12-летний Денис, восьмилетний Кирилл и четырехлетние двойняшки Алина и Алена", - отмечается в сообщении. По данным пресс-службы, в конце декабря в рамках губернаторской премии "Мы рядом. Доброе дело" Воробьев передал семье государственную награду - медаль "Золотая звезда", которой папа и муж был также удостоен посмертно. "Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. Сорок пятая бригада – это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. В Московской области много героев, потому что воинских подразделений у нас достаточно. Мы стараемся уделять внимание, помогать", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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общество, московская область (подмосковье), андрей воробьев, россия
Общество, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Россия
Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО из Подмосковья

Воробьев поздравил с праздниками семью погибшего бойца СВО Александра Сычева

© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил семью погибшего бойца СВО с Новым годом и наступающим Рождеством, ранее глава региона передал семье героя медаль "Золотая звезда", сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«
"Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и наступающим Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации. Старший прапорщик легендарной 45-й бригады посмертно удостоен звания Героя России. У бойца осталась супруга Ирина и четверо детей – 12-летний Денис, восьмилетний Кирилл и четырехлетние двойняшки Алина и Алена", - отмечается в сообщении.
© Фото : Правительство Московской областиАндрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© Фото : Правительство Московской области
Андрей Воробьев поздравил с Новым годом и Рождеством семью Александра Сычева, погибшего в ходе спецоперации
По данным пресс-службы, в конце декабря в рамках губернаторской премии "Мы рядом. Доброе дело" Воробьев передал семье государственную награду - медаль "Золотая звезда", которой папа и муж был также удостоен посмертно.
«
"Я здесь сегодня, чтобы поздравить вашу семью, семью героя. Сорок пятая бригада – это особые ребята, это братство. Хочется в канун большого праздника вас обнять. Понятно, что никто не сможет заменить отца, но мы будем рядом с вами. В Московской области много героев, потому что воинских подразделений у нас достаточно. Мы стараемся уделять внимание, помогать", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевРоссия
 
 
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