https://ria.ru/20240106/sektor_gaza-1919897673.html

СМИ: при ударах ЦАХАЛ по северу и югу Газы погибли не менее 13 палестинцев

СМИ: при ударах ЦАХАЛ по северу и югу Газы погибли не менее 13 палестинцев - РИА Новости, 06.01.2024

СМИ: при ударах ЦАХАЛ по северу и югу Газы погибли не менее 13 палестинцев

По меньшей мере 13 палестинцев погибли в пятницу утром в результате авиаударов израильских военных по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа и городу... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T07:01

2024-01-06T07:01

2024-01-06T07:01

израиль

восточный иерусалим

россия

владимир путин

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1917027551_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f369ce029cc4fec1956e8326b35550.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. По меньшей мере 13 палестинцев погибли в пятницу утром в результате авиаударов израильских военных по лагерю беженцев Джабалия на севере сектора Газа и городу Хан-Юнис на юге анклава, сообщило палестинское информационное агентство WAFA. Как отмечает агентство, пять мирных жителей погибли в результате ударов израильских беспилотников по кладбищу района Аль-Фалуджа к западу от лагеря беженцев Джабалия, который находится на севере анклава. "Израильские военные продолжали воздушные и артиллерийские обстрелы жилых домов ...в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. В результате ...по меньшей мере восемь мирных жителей погибли и еще несколько получили ранения", - сообщает агентство. Согласно WAFA, израильские военные запустили "дымовые гранаты" в центральной части Газы, а израильские беспилотники стреляли в различных районах центральной части Газы. Отмечается, что в результате обстрела еще несколько человек получили ранения. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 22 тысячи, более 57 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240105/gaza-1919871413.html

https://ria.ru/20240105/udar-1919873530.html

https://ria.ru/20240103/izrail-1919576415.html

израиль

восточный иерусалим

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

израиль, восточный иерусалим, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире