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Рыбаков попросили покинуть бухту в Магадане из-за "живой" трещины - РИА Новости, 06.01.2024
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10:35 06.01.2024
https://ria.ru/20240106/rybaki-1919915089.html
Рыбаков попросили покинуть бухту в Магадане из-за "живой" трещины
Рыбаков попросили покинуть бухту в Магадане из-за "живой" трещины - РИА Новости, 06.01.2024
Рыбаков попросили покинуть бухту в Магадане из-за "живой" трещины
Спасатели в субботу выехали в рейд на бухту Гертнера в Магадане, где обнаружили большую "живую" трещину на льду Охотского моря и рекомендовали рыбакам покинуть... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T10:35
2024-01-06T10:35
магадан
происшествия
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МАГАДАН, 6 янв - РИА Новости. Спасатели в субботу выехали в рейд на бухту Гертнера в Магадане, где обнаружили большую "живую" трещину на льду Охотского моря и рекомендовали рыбакам покинуть акваторию, сообщает корреспондент РИА Новости. "Трещин на бухте много. Вот трещина "живая", то есть на ее поверхность выходит вода, не меньше метра шириной. В самой трещине лед порядка сантиметров, наверное, пяти. Поэтому в любой момент может разойтись. И вот машинам, которые проехали за эту трещину, будет проблематично вернуться. И другие трещины могут разойтись. Уже бывало, когда лед начинает колоть, и приходится всех этих рыбаков спасать", - рассказал Клочков. Он добавил, что толщина льда на бухте Гертнера сейчас около 40 сантиметров, что также недостаточно, но десятки рыбаков уже выехали на подледную рыбалку. "Мы просим людей покинуть бухту, крайне опасно находиться на льду на автомобилях. Сейчас мы устанавливаем здесь дежурство, обязать людей выехать мы не можем. Рекомендуем также отправляться на рыбалку пешком или на снегоходе, это гораздо безопаснее", - добавил собеседник агентства. Он уточнил, что самая большая трещина на льду бухты Гертнера пролегает от Черного ключа до острова Монах и находится на расстоянии 4 км от берега. Ее ширина порядка полутора метров.
https://ria.ru/20231129/rybaki-1912687268.html
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магадан, происшествия
Магадан, Происшествия
Рыбаков попросили покинуть бухту в Магадане из-за "живой" трещины

Рыбаков предупредили о трещине на льду в бухте Гертнера в Магадане

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРыбак на льду
Рыбак на льду - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Рыбак на льду. Архивное фото
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МАГАДАН, 6 янв - РИА Новости. Спасатели в субботу выехали в рейд на бухту Гертнера в Магадане, где обнаружили большую "живую" трещину на льду Охотского моря и рекомендовали рыбакам покинуть акваторию, сообщает корреспондент РИА Новости.
«
"Трещин на бухте много. Вот трещина "живая", то есть на ее поверхность выходит вода, не меньше метра шириной. В самой трещине лед порядка сантиметров, наверное, пяти. Поэтому в любой момент может разойтись. И вот машинам, которые проехали за эту трещину, будет проблематично вернуться. И другие трещины могут разойтись. Уже бывало, когда лед начинает колоть, и приходится всех этих рыбаков спасать", - рассказал Клочков.
Он добавил, что толщина льда на бухте Гертнера сейчас около 40 сантиметров, что также недостаточно, но десятки рыбаков уже выехали на подледную рыбалку.
"Мы просим людей покинуть бухту, крайне опасно находиться на льду на автомобилях. Сейчас мы устанавливаем здесь дежурство, обязать людей выехать мы не можем. Рекомендуем также отправляться на рыбалку пешком или на снегоходе, это гораздо безопаснее", - добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что самая большая трещина на льду бухты Гертнера пролегает от Черного ключа до острова Монах и находится на расстоянии 4 км от берега. Ее ширина порядка полутора метров.
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