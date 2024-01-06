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Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.01.2024
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Религия
 
23:13 06.01.2024 (обновлено: 01:51 07.01.2024)
https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1919993142.html
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T23:13
2024-01-07T01:51
религия
патриарх кирилл (владимир гундяев)
иисус христос
русская православная церковь
новый год
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Накануне к празднованию Рождества Христова в храм доставили икону "Троица" Андрея Рублева. В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. В прошлом году икону уже привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троицы. Затем ее отправили на реставрацию в Центр Грабаря.Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
https://ria.ru/20240106/patriarkh-1919962265.html
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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
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патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, новый год
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Русская православная церковь, Новый год
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Рождество Христово — один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти (воплощения) богомладенца Иисуса Христа. Шесть из 16 поместных православных Церквей, включая и Русскую православную церковь (РПЦ), отмечают его 7 января, так как пользуются юлианским календарем ("старым стилем"), а не григорианским ("новым стилем"). 25 декабря по старому стилю соответствует 7 января по новому.

Накануне к празднованию Рождества Христова в храм доставили икону "Троица" Андрея Рублева. В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. В прошлом году икону уже привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троицы. Затем ее отправили на реставрацию в Центр Грабаря.
Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
Патриарх Кирилл в Рождественский сочельник прочитал проповедь
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РелигияПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Иисус ХристосРусская православная церковьНовый год
 
 
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