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Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.01.2024
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.01.2024
2024-01-06T23:13
2024-01-06T23:13
2024-01-07T01:51
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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Накануне к празднованию Рождества Христова в храм доставили икону "Троица" Андрея Рублева. В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. В прошлом году икону уже привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троицы. Затем ее отправили на реставрацию в Центр Грабаря.Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.
https://ria.ru/20240106/patriarkh-1919962265.html
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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя
2024-01-06T23:13
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патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, новый год
Религия, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Иисус Христос, Русская православная церковь, Новый год
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя