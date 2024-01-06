https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1919993142.html

Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя - РИА Новости, 07.01.2024

Патриарх Кирилл провел рождественскую литургию в храме Христа Спасителя

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 07.01.2024

2024-01-06T23:13

2024-01-06T23:13

2024-01-07T01:51

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил рождественскую литургию в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Накануне к празднованию Рождества Христова в храм доставили икону "Троица" Андрея Рублева. В мае прошлого года Владимир Путин распорядился вернуть шедевр древнерусской иконописи церкви. В прошлом году икону уже привозили в храм Христа Спасителя к празднику Троицы. Затем ее отправили на реставрацию в Центр Грабаря.Впоследствии министр культуры Ольга Любимова и патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписали соглашение, в соответствии с которым "Троица" остается в госсобственности, но передается Троице-Сергиевой лавре в безвозмездное пользование на 49 лет.

https://ria.ru/20240106/patriarkh-1919962265.html

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LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя LIVE: Рождественская служба в Храме Христа Спасителя 2024-01-06T23:13 true PT169M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

патриарх кирилл (владимир гундяев), иисус христос, русская православная церковь, новый год