https://ria.ru/20240106/rozhdestvo-1918991561.html

Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве

Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве - РИА Новости, 06.01.2024

Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве

Праздничная семейная программа "Путешествие в Рождество" с интерактивной экскурсией, кукольным спектаклем по мотивам библейских сюжетов, пройдет в субботу в... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T01:00

2024-01-06T01:00

2024-01-06T01:00

религия

москва

россия

иисус христос

новый год

религия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918525598_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e7e5a9e6bbcc257b4793d5a12000dba.jpg

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Праздничная семейная программа "Путешествие в Рождество" с интерактивной экскурсией, кукольным спектаклем по мотивам библейских сюжетов, пройдет в субботу в Музее имени Андрея Рублева в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея."Мы подготовили семейную рождественскую программу, которая будет интересна и взрослым и детям. Она начнется 6 января в 12.00 с интерактивной экскурсии, которая расскажет об основных персонажах евангельской истории, связанных с праздником Рождества Христова. Также зрители узнают о традициях встречи этого праздника на Руси и увидят, как события Рождества изображали на древнерусских иконах", - рассказали в пресс-службе.Как сообщили в пресс-службе, после экскурсии артисты кукольного театра "Три лика" познакомят гостей гостей с традициями вертепных представлений в России. Они покажут спектакль по мотивам библейских сюжетов: изгнания Адама и Евы из рая, рождение Иисуса Христа, правление царя Ирода. "Вторая часть — потешная, состоящая из народных традиционных сцен", - отметили в пресс-службеПосле спектакля специалисты музея вместе с детьми создадут декоративное панно "Рождественская лестница".

https://ria.ru/20231218/nikola-1916044510.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Никита Бизин

Никита Бизин

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, россия, иисус христос, новый год, религия