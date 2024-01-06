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Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве
Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве - РИА Новости, 06.01.2024
Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве
Праздничная семейная программа "Путешествие в Рождество" с интерактивной экскурсией, кукольным спектаклем по мотивам библейских сюжетов, пройдет в субботу в... РИА Новости, 06.01.2024
2024-01-06T01:00
2024-01-06T01:00
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МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Праздничная семейная программа "Путешествие в Рождество" с интерактивной экскурсией, кукольным спектаклем по мотивам библейских сюжетов, пройдет в субботу в Музее имени Андрея Рублева в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея."Мы подготовили семейную рождественскую программу, которая будет интересна и взрослым и детям. Она начнется 6 января в 12.00 с интерактивной экскурсии, которая расскажет об основных персонажах евангельской истории, связанных с праздником Рождества Христова. Также зрители узнают о традициях встречи этого праздника на Руси и увидят, как события Рождества изображали на древнерусских иконах", - рассказали в пресс-службе.Как сообщили в пресс-службе, после экскурсии артисты кукольного театра "Три лика" познакомят гостей гостей с традициями вертепных представлений в России. Они покажут спектакль по мотивам библейских сюжетов: изгнания Адама и Евы из рая, рождение Иисуса Христа, правление царя Ирода. "Вторая часть — потешная, состоящая из народных традиционных сцен", - отметили в пресс-службеПосле спектакля специалисты музея вместе с детьми создадут декоративное панно "Рождественская лестница".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, россия, иисус христос, новый год, религия
Религия, Москва, Россия, Иисус Христос, Новый год, Религия
Праздник "Путешествие в Рождество" пройдет в Музее Рублева в Москве
В музее Рублева пройдет семейная программа "Путешествие в Рождество"
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Праздничная семейная программа "Путешествие в Рождество" с интерактивной экскурсией, кукольным спектаклем по мотивам библейских сюжетов, пройдет в субботу в Музее имени Андрея Рублева в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе музея.
"Мы подготовили семейную рождественскую программу, которая будет интересна и взрослым и детям. Она начнется 6 января в 12.00 с интерактивной экскурсии, которая расскажет об основных персонажах евангельской истории, связанных с праздником Рождества Христова. Также зрители узнают о традициях встречи этого праздника на Руси и увидят, как события Рождества изображали на древнерусских иконах", - рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в пресс-службе, после экскурсии артисты кукольного театра "Три лика" познакомят гостей гостей с традициями вертепных представлений в России
. Они покажут спектакль по мотивам библейских сюжетов: изгнания Адама и Евы из рая, рождение Иисуса Христа
, правление царя Ирода. "Вторая часть — потешная, состоящая из народных традиционных сцен", - отметили в пресс-службе
После спектакля специалисты музея вместе с детьми создадут декоративное панно "Рождественская лестница".
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