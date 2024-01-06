https://ria.ru/20240106/rossiyanin-1919953774.html

В Таиланде погиб россиянин

В Таиланде погиб россиянин - РИА Новости, 06.01.2024

В Таиланде погиб россиянин

Гражданина России нашли мертвым у кондоминиума, находящегося в курортном городе Паттайя на восточном побережье Таиланда, сообщило местное издание Pattaya News. РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:03

2024-01-06T16:03

2024-01-06T17:07

паттайя

россия

таиланд

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МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Гражданина России нашли мертвым у кондоминиума, находящегося в курортном городе Паттайя на восточном побережье Таиланда, сообщило местное издание Pattaya News. По его данным, тело 42-летнего россиянина обнаружили примерно в три часа утра субботы (23:00 пятницы по мск) рядом с восьмиэтажным кондоминиумом в районе Джомтиен курортного города Паттайя. Мужчина был резидентом жилого комплекса. Его имя не раскрывается до сообщения родным и посольству. Как уточнил сотрудник охраны кондоминимума Уайчай Пхыанпхисавонг, примерно за два часа до инцидента мужчина вел себя странно, хлопал входной дверью кондоминиума. После того как обеспокоенные постояльцы вызвали сотрудников полиции, россиянин забрался на стену и скрылся. Спустя час охранник услышал звук удара о землю, отправился по направлению, откуда донесся звук, и обнаружил мертвого мужчину. По данным полиции, на теле погибшего россиянина при первоначальном осмотре не обнаружили видимых признаков насильственной смерти. Его тело передадут судмедэкспертам для установления точной причины гибели.Правоохранительные органы проводят расследование.

https://ria.ru/20231228/tailand-1918635344.html

https://ria.ru/20231220/zaderzhanie-1916840709.html

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таиланд

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паттайя, россия, таиланд