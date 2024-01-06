https://ria.ru/20240106/roskosmos-1919913683.html

"Роскосмос" получит компанию-оператора отрасли по нефтепродуктам

"Роскосмос" получит компанию-оператора отрасли по нефтепродуктам - РИА Новости, 06.01.2024

"Роскосмос" получит компанию-оператора отрасли по нефтепродуктам

Предприятие "Роскосмоса" и компания "ЭдАн Инжиниринг" создали совместное предприятие по производству заправочных станций, оно станет оператором госкорпорации по РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T10:22

2024-01-06T10:22

2024-01-06T10:22

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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Предприятие "Роскосмоса" и компания "ЭдАн Инжиниринг" создали совместное предприятие по производству заправочных станций, оно станет оператором госкорпорации по распределению нефтепродуктов, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса". "Усть-Катавский вагоностроительный завод (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и компания "ЭдАн Инжиниринг" создали совместное предприятие "РК Технологии", объединяющее технологические потенциалы УКВЗ и "ЭдАн Инжиниринг" в нефтегазовом и высокотехнологичном секторах", - говорится в сообщении. Отмечается, что новая компания в первую очередь займётся производством контейнерных автозаправочных станций (КАЗС), топливораздаточных колонок и насосного оборудования, а также его реинжинирингом. По итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ получено оборудование, по своим характеристикам превосходящее зарубежные аналоги, подчеркнули в "Роскосмосе". Кроме того, совместное предприятие станет единым оператором по поставке оборудования для учета и выдачи нефтепродуктов, а также автоматизации заправки транспорта для "Роскосмоса". Госкорпорация таким образом намеревается сэкономить на горюче-смазочных материалах. "Также предприятие предлагает решения по системам налива в бензовозы, приема топлива и поставки КАЗС как на объекты "Роскосмоса", так и на инфраструктурные объекты. Продвижение поставок продукции будет ориентировано не только на российский рынок в интересах ряда внутренних заказчиков, но и на рынки дружественных стран", - добавили в пресс-службе. Подчеркивается, что продукцию планируется поставлять в новые регионы РФ. Оборудование компании "ЭдАн Инжиниринг" используется на 70% АЗС на территории России и СНГ. Оно также применяется на космодроме Байконур, в крупнейших аэропортах России и в ведущих нефтегазовых компаниях. УКВЗ на протяжении многих лет выпускает широкий ассортимент насосного оборудования и сотрудничает с ведущими компаниями нефтегазовой отрасли Российской Федерации и стран ЕАЭС.

https://ria.ru/20240105/roskosmos-1919791198.html

https://ria.ru/20231227/ispytaniya-1918468336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, байконур (город), роскосмос, снг, евразийский экономический союз