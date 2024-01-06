https://ria.ru/20240106/rassledovanie-1919953485.html

Глава СК поставил на контроль дело об избиении детей в Нижнем Тагиле

Глава СК поставил на контроль дело об избиении детей в Нижнем Тагиле - РИА Новости, 06.01.2024

Глава СК поставил на контроль дело об избиении детей в Нижнем Тагиле

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении детей двумя подростками из семьи трудовых мигрантов в Нижнем... РИА Новости, 06.01.2024

2024-01-06T16:01

2024-01-06T16:01

2024-01-06T16:01

происшествия

россия

нижний тагил

свердловская область

александр бастрыкин

валерий горелых

следственный комитет россии (ск рф)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 янв – РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование уголовного дела об избиении детей двумя подростками из семьи трудовых мигрантов в Нижнем Тагиле Свердловской области, сообщает пресс-служба ведомства. По информации правоохранительных органов, 29 декабря напротив школы по улице Гвардейской в Нижнем Тагиле были избиты двое детей. Как отмечалось в сообществе "Инцидент Нижний Тагил" в соцсети "ВКонтакте" два брата-пятиклассника ударили в лицо мальчика, а затем "ногами избили 11-летнюю девочку-сироту", а мать братьев стояла рядом и снимала происходящее на видео. По данным регионального управления СК, девочка получила тяжелые травмы, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Как позже пояснял РИА Новости руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, потерпевшая в ходе драки девочка была выписана из детской горбольницы, а ее предполагаемые обидчики-одноклассники, 2011 и 2012 годов рождения, поставлены на учет в ПДН территориального ОВД. По его словам, инцидент мог произойти из-за словесных оскорблений, в том числе из-за случая в школьной столовой незадолго до конфликта, где один из братьев якобы случайно облил девочку. Помимо расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами, сотрудники полиции завели административное дело в отношении отца и матери двух подростков за ненадлежащее воспитание собственных детей. К конфликту могут иметь отношение 12 учащихся 5 класса 56-ой местной школы, роль каждого из них представители МВД сейчас выясняют, отмечал Горелых. "Установлено, что к избиению детей причастны не достигшие возраста уголовной ответственности двое несовершеннолетних из семьи трудовых мигрантов, прибывшей в Российскую Федерацию из Республики Азербайджан. В связи с этим следствие в рамках уголовного дела продолжает собирать характеризующие сведения об этих лицах. По результатам судебно-медицинской экспертизы пострадавшей девочки будет сделан окончательный вывод о характере причиненного ей вреда, а также его уголовно-правовой квалификации. После этого следствие подготовит необходимые материалы для ходатайства перед судом о помещении участников происшествия, причинивших телесные повреждения девочке, в центр временной изоляции несовершеннолетних", – говорится в сообщении в Telegram-канале СК РФ. Уточняется, что также организована проверка по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность), будет дана оценка действиям должностных лиц системы органов образования, территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и иных органов профилактики. "Председатель Следственного комитета РФ поставил на контроль уголовное дело об избиении несовершеннолетних, поручив провести полное и объективное расследование произошедшего и принять соответствующие меры профилактического характера", – подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20231222/izbienie-1917568716.html

https://ria.ru/20231228/arest-1918863021.html

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нижний тагил

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, нижний тагил, свердловская область, александр бастрыкин, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)